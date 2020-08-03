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Схожа на тата: Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині

Понеділок 03 серпня 2020 18:16
Схожа на тата: Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині
Ольга Фреймут з чоловіком (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

Зворушливі сімейні кадри викликали справжнє захоплення у шанувальників ведучої

Популярна телеведуча Ольга Фреймут вирушила на довгоочікуваний відпочинок - разом з чоловіком Володимиром Локотко і молодшими дітьми вона полетіла до Туреччини, де релаксує на березі моря в Белеку. У своєму Instagram вона поділилася яскравими і зворушливими сімейними кадрами.

Так, щаслива Ольга позувала в обіймах чоловіка, ніжно пригорнувшись до нього. Для пляжного відпочинку ведуча вибрала білий шовковий топ на бретелях і довгу плісировану спідницю м'ятного кольору, які доповнила шкіряними балетками.

Схожа на тата: Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині

Також Фреймут показала чарівний кадр з молодшою донькою Євдокією, яка прикрашала мамі волосся яскравими квітами.

Схожа на тата: Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині

А в розділі сториз 38-річна ведуча показала кадр з пляжу з сином Валерієм, а також знімок брата і сестри з черепашкою.

Схожа на тата: Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в ТуреччиніСхожа на тата: Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині

Ольга Фреймут зворушила сімейними фото з чоловіком і дітьми з Туреччини (фото: instagram.com/freimutolia)

Фолловери Ольги прийшли в захват від ніжних сімейних фото і зазначили, що маленька Євдокія дуже схожа на тата.

  • Ой, навіть в профіль видно, що донька схожа на тата)
  • Ви дуже гарна
  • Євдокія мамусі квітами волосся звеселила
  • Яка ви крихітка в порівнянні з чоловіком
  • Вісь це вже ваша донечка доросла
  • Гарна сім'я
  • Ніжна і прекрасна жінка
  • Класссссные, гарного відпочинку
  • Справжні фото. Ви дуже красиві!
  • Яка ж вже доросла доця
  • Дуже круті !
  • Як Ніжно
  • Такі гармонічні. Дуже класні
  • Яка Ві тендітна. Приклад для більшості дівчат
  • Копія тато збоку!

Схожа на тата: Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині

Скріншот коментарів

Раніше Ольга Фреймут розкрила секрети свого стилю, який відрізняється вишуканістю і елегантністю.

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