Схожа на тата: Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині

Ольга Фреймут з чоловіком (фото: instagram.com/freimutolia)

Зворушливі сімейні кадри викликали справжнє захоплення у шанувальників ведучої

Популярна телеведуча Ольга Фреймут вирушила на довгоочікуваний відпочинок - разом з чоловіком Володимиром Локотко і молодшими дітьми вона полетіла до Туреччини, де релаксує на березі моря в Белеку. У своєму Instagram вона поділилася яскравими і зворушливими сімейними кадрами.

Так, щаслива Ольга позувала в обіймах чоловіка, ніжно пригорнувшись до нього. Для пляжного відпочинку ведуча вибрала білий шовковий топ на бретелях і довгу плісировану спідницю м'ятного кольору, які доповнила шкіряними балетками.

Також Фреймут показала чарівний кадр з молодшою донькою Євдокією, яка прикрашала мамі волосся яскравими квітами.

А в розділі сториз 38-річна ведуча показала кадр з пляжу з сином Валерієм, а також знімок брата і сестри з черепашкою.

Ольга Фреймут зворушила сімейними фото з чоловіком і дітьми з Туреччини (фото: instagram.com/freimutolia)

Фолловери Ольги прийшли в захват від ніжних сімейних фото і зазначили, що маленька Євдокія дуже схожа на тата.

Ой, навіть в профіль видно, що донька схожа на тата)

Ви дуже гарна

Євдокія мамусі квітами волосся звеселила

Яка ви крихітка в порівнянні з чоловіком

Вісь це вже ваша донечка доросла

Гарна сім'я

Ніжна і прекрасна жінка

Класссссные, гарного відпочинку

Справжні фото. Ви дуже красиві!

Яка ж вже доросла доця

Дуже круті !

Як Ніжно

Такі гармонічні. Дуже класні

Яка Ві тендітна. Приклад для більшості дівчат

Копія тато збоку!

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