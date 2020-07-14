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Не бігає за чоловіком: Ольга Фреймут назвала топ-5 правил справжньої леді

Вівторок 14 липня 2020 14:32
Не бігає за чоловіком: Ольга Фреймут назвала топ-5 правил справжньої леді
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча розповіла, як не має поводитися дівчина з манерами

Українська телеведуча і мати трьох дітей Ольга Фреймут завжди залишається елегантною і стриманою, а також захоплює відчуттям стилю. Вона ніколи не забуває про манери і з задоволенням дає шанувальникам уроки етикету в мережі, розповідаючи про ті чи інші нюанси. Цього разу артистка вирішила поділитися правилами, яких повинна дотримуватися справжня леді з манерами.

Ольга визначила п'ять основних принципів поведінки для панянок. Зірка супроводила публікацію ефектним фото, на якому зображена у вільній світло-блакитній сорочці з квітковим принтом і рожевій спідниці з високою талією.

Не бігає за чоловіком: Ольга Фреймут назвала топ-5 правил справжньої леді

1. Не бігає за чоловіком, не пише та не дзвонить першою. Але вона легка, мов батист, радісна співрозмовниця та кокетунка. Панна не приймає запрошення на побаченння зі сьогодні на завтра. У неї вечір зайнятий, хоча насправді вона залишиться вдома і читатиме.

2. Не шкодує доброго слова. Вона запитає продавчиню фруктів біля дому, чи їй не спекотно. І звернеться до неї по імені. Вона не буде берегти найкращу посмішку для дирекції, бо начальству треба подобатися. Їй не шкода посміхатися всім однаково.

3.Не називає вбиральню туалетом, а спіднє трусами. Вона знає синоніми до слова «поміркованість» а також розуміє, що «кулінарія» наголошується на «А».

Не бігає за чоловіком: Ольга Фреймут назвала топ-5 правил справжньої леді

Ольга Фреймут - справжня ікона стилю і елегантності (фото: instagram.com/freimutolia)

4. Не показує невпевненість. Замість фрази «чи можу я попросити дозволу показати мені он той очіпок», або «вибачте будь ласка, але я б хотіла пересісти подалі від сонця», панна чітко формулює свої бажання: «дайте, будь ласка, очіпок» та «я пересяду, бо сонце надто палюче».

5. Рівно тримає спинку, навіть якщо життєві клопоти буревієм зносять з ніг.

До речі, раніше Ольга Фреймут у повітряному платті з оголеними плечима поділилася рідкісними фото молодших дітей.

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