Сама елегантність: Ольга Фреймут розкрила секрети свого стилю

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведуча розповіла, якими правилами керується при виборі образів

Відома телеведуча Ольга Фреймут дотримується стриманого та елегантного стилю, якому намагаються наслідувати безліч українок. Вона регулярно демонструє в мережі свої ефектні образи, надихаючи жінок особистим прикладом. У новій публікації знаменитість похвалилася новим вишуканим луком, а заодно і вирішила поділитися з шанувальниками секретами свого стилю.

Ольга опублікувала фото, на якому зображена у довгій білій сукні з чорними вставками і рукавами, а також відвертим декольте. Свій лук вона доповнила чорними босоніжками на підборах з бантиками, а також розкішним укладанням і природним макіяжем. Образ вийшов дуже жіночним і витонченим.

До речі, Фреймут зізналася, що цьому платтю вже 6 років!

Ведуча розповіла, якими правилами вона керується при виборі нарядів та образів.

"7 особливостей мого стилю



1. Ніколи не купую одяг з позначками "final sale". Це в основному те, що нікому не підійшло. І низька ціна - не причина купувати зайве.



2. Обираю одяг однотонний. Кольори - зрозумілі, базові, що комбінуються між собою - чорний, білий, кремовий, сірий. Червоний - мій рятівний колір, одягаюся так, коли хочеться рясних компліментів.



Візерунки та ядючі тони дуже примхливі. Невдало підібрані, дешевлять та старять.



3. Маю знакові сукні «довгожителі». На фото - платтячко від @luviofficial, 2014 року, і босоніжки @celine 2013

4. Не перу те, що прати не можна. Знаю, хімчистка - задоволення не для економних, але це єдиний вихід врятувати гардероб.



Ольга Фреймут підкорила стильним чорно-білим вбранням з пікантним декольте (фото: instagram.com/freimutolia)

5. Купую не гостромодні, а стильні речі. Для мене «плаття, яке носять всі в цьому сезонні» - уніформа, нехай і недешева.



Люблю одяг дорогих тканин, вишуканих брендів, які на ринку понад 10 років, та такий,що пасує саме мені.



6. Дбаю, щоб нова річ комбінувала я щонайменше з трьома одиницями мого гардеробу.



7. Не копіюю стиль дочки @zlata_mitchell . Хоча визнаю - Злата модна дівчина. Немає нічого гірше, ніж п'яна жінка, або та, яка молодиться", - поділилася секретами теледіва.

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут розкрила правила ділового етикету в мережі.