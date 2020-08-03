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Похожа на папу: Ольга Фреймут умилила кадрами с мужем и дочкой с отдыха в Турции

Понедельник 03 августа 2020 18:16
Похожа на папу: Ольга Фреймут умилила кадрами с мужем и дочкой с отдыха в Турции
Ольга Фреймут с мужем (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

Трогательные семейные кадры вызвали настоящий восторг у поклонников ведущей

Популярная телеведущая Ольга Фреймут отправилась на долгожданный отдых - вместе с мужем Владимиром Локотко и младшими детьми она улетела в Турцию, где релаксирует на берегу моря в Белеке. В своем Instagram она поделилась яркими и трогательными семейными кадрами.

Так, счастливая Ольга позировала в объятиях супруга, нежно прильнув к нему. Для пляжного отдыха ведущая выбрала шелковый белый топ на бретелях и длинную плиссированную юбку мятного цвета, которые дополнила кожаными балетками.

Похожа на папу: Ольга Фреймут умилила кадрами с мужем и дочкой с отдыха в Турции

Также Фреймут показала очаровательный кадр с младшей дочкой Евдокией, которая украшала маме волосы яркими цветами.

Похожа на папу: Ольга Фреймут умилила кадрами с мужем и дочкой с отдыха в Турции

А в разделе сториз 38-летняя ведущая показала кадр с пляжа с сыном Валерием, а также снимок брата и сестры с черепашкой.

Похожа на папу: Ольга Фреймут умилила кадрами с мужем и дочкой с отдыха в ТурцииПохожа на папу: Ольга Фреймут умилила кадрами с мужем и дочкой с отдыха в Турции

Ольга Фреймут растрогала семейными фото с мужем и детьми из Турции (фото: instagram.com/freimutolia)

Фолловеры Ольги пришли в восторг от нежных семейных фото и отметили, что маленькая Евдокия очень похожа на папу.

  • Ой, даже в профиль видно, что дочка похожа на папу)
  • Вы очень красивая
  • Євдокія мамусі квітами волосся звеселила
  • Какая вы крошка по сравнению с мужем
  • Ось це вже ваша донечка доросла
  • Красивая семья
  • Ніжна і прекрасна жінка
  • Класссссные, хорошего отдыха
  • Справжні фото. Ви дуже красиві!
  • Яка ж вже доросла доця
  • Очень крутые !
  • Як Нiжно
  • Такі гармонічні. Дуже класні
  • Яка Ви тендітна. Приклад для більшості дівчат
  • Копія тато збоку!

Похожа на папу: Ольга Фреймут умилила кадрами с мужем и дочкой с отдыха в Турции

Скриншот комментариев

Ранее Ольга Фреймут раскрыла секреты своего стиля, который отличается изысканностью и элегантностью.

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