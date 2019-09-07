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Милашка: дочка Полякової збентежила сонячним образом (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.09.2019 - 22:38
Милашка: дочка Полякової збентежила сонячним образом (фото)
Маша Полякова (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

14-річна Маша Полякова порадувала фанів американським фото

Старша донька Олі Полякової Маша, яка активно веде блог і ділиться зі своїми підписниками фото і розповідями про повсякденне життя, порадувала шанувальників черговим милим знімком, зробленим в Лос-Анджелесі (США). Старша донька Королеви ночі на своїй сторінці в Instagram також звернулася до фанів із питанням.

14-річна Маша, яку називають копією її зіркової мами, на сонячному кадрі в парку біля озера постала в легкій сукні з "леопардовим" принтом та світлому капелюшку.

"Хотіли б зі мною зустрітися?" - запитала донька відомої української співачки.

Милашка: дочка Полякової збентежила сонячним образом (фото)

Донька Олі Полякової Маша показала фото з Лос Анджелеса (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Користувачі мережі жваво відреагували на публікацію і зазначили, що з такою красунею завжди хочеться зустрітися, однак у той же час іронізують, що правильніше буде почекати до повноліття.

  • Так, красуня;
  • З такою красунечкою завжди хочеться зустрітися;
  • Ні, звичайно, виповниться 18 - тоді так;
  • Маша, виклади фотографії з мамою! Ви дуже красиві і "не розлий вода";
  • Звичайно, така красуня;
  • У якійсь цікавій країні, випадково на якомусь яскравому заході... зате бачимося в інстаграмі...

Милашка: дочка Полякової збентежила сонячним образом (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, Маша Полякова періодично інтригує підписників відвертими образами. Нещодавно дівчина в купальнику вразила уяву фанатів, які зазначили, що в такому образі вона навіть перевершила свою маму.

Також ми писали про те, що ще одне вбрання від Маші Полякової викликало фурор в мережі. Дівчина позувала в ультратрендовом образі всім на заздрість.

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