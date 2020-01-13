Топ-5 зірок, які змогли схуднути на десятки кілограмів і захопили кардинальним перетворенням

Крістіна Агілера, Хлої Кардашьян і Адель (колаж: РБК-Україна)

При цьому всі красуні зізнаються: їм було неймовірно складно на шляху схуднення

Співачка Адель сьогодні "на перших шпальтах" у зв'язку зі своїм кардинальним схудненням - "мінус" 45 кілограмів! Однак Адель - не єдина зірка, яка може похвалитися завидною силою волі. Редакція LITE показує приклад відомих красунь, які змогли подолати свої слабкості і "зліпити" фігуру мрії.

Адель (31 рік)

Приголомшливий результат схуднення британської актриси став топ-темою в новому 2020 році. Під час відпочинку з сином і друзями на Карибах Адель потрапила у камери папараці. Серія фото буквально облетіла весь світ. Шанувальники були вражені, деякі навіть не впізнали свою улюбленицю - так кардинально вона схудла. З'ясувалося, що актриса скинула 45 кілограмів!

Адель до схуднення (фото: instagram.com/adele)

Першим ділом виконавиця практично відмовилася від цукру в раціоні. Також їй сподобалася так звана сіртфуд-дієта. Вона включає в себе багаті антиоксидантом ресвератролом продукти: фініки, яблука, цитрусові, гречка, волоські горіхи, руколла, петрушка, чорниця, полуниця. За словами дієтологів, такий режим харчування активізує білки-сіртуіни. Це сприяє поліпшенню обміну речовин в організмі і допомагає боротися зі старінням.

Адель після кардинального схуднення (скріншоти: instagram.com/adeleinitaly)

Хлої Кардашьян (35 років)

Одна з сестер Кардашьян довгий час славилася своїми пишними формами. При цьому красуня не раз зізнавалася, що часом комплексувала на тлі більш струнких форм своїх старших сестер - Кортні і Кім. Довгий час Хлої вела безперервну боротьбу із зайвими кілограмами. На цьому шляху вона часто стикалася з розчаруванням і закидала спроби.

Цікаво, що дійсно кардинальні зміни почалися після серйозної сварки з чоловіком - боксером Ламаром Одом (до речі, пара розлучилася в 2016 році).

“Мені було нелегко з Ламаром. Все йшло до кінця нашого союзу, було багато драм. І я відчула необхідність в якомусь звільненні, що проявилося в щирому бажанні схуднути - перетворитися. Спочатку було неймовірно важко. Але з кожним кроком я відчувала себе набагато краще", - розповіла якось Хлої Кардашьян виданню "Women's Health".

Хлої Кардашян після схуднення (фото: instagram.com/khloekardashian)

Дівчина звернулася до персонального фітнес-тренера, для неї була розроблена дієта. Хлої прокидалася о 5 ранку і йшла на тренування. Протягом дня світська левиця випивала до 6 літрів води. І дуже обмежила себе у вживанні вуглеводів. Як результат, до 2019 року Хлої скинула 20 зайвих кілограмів.

Крістіна Агілера (39 років)

Поп-діва 90-х серйозно зіткнулася з проблемою зайвої ваги після народження первістка у 2008 році — син Макс Бретман. Далі настала "вічна боротьба" на шляху схуднення і набору ваги... Потім послідувало розлучення, смерть батька і криза в кар'єрі. Як результат, артистка набрала більше 20 кілограмів! Хоча слід зазначити, що навіть після цього Крістіна без сорому виходила на публіку в пікантних нарядах.

Крістіна Агілера до схуднення (скріншот: ollywoodlife.com)

У 2013 році Агілера сказала, що зробила перерву в шоу The Voice ("Голос Америки"), де вона була членом журі. Своє рішення співачка пояснила бажання присвятити час "поїздці для схуднення". Крім того, артистка почала скаржитися на проблеми зі здоров'ям, викликані зайвою вагою. Так почався шлях Крістіни до преображення.

Агілера після схуднення (фото: instagram.com/xtina)

Агілера перейшла на низькокалорійну дієту, яка складалася з корисних жирів, білків і невеликої кількості фруктів. Також артистка могла собі дозволити келих вина. Співачка почала додатково займатися йогою. Все це в комплексі допомогло їй повернутися до колишніх форм.

Келлі Осборн (35 років)

Співачка Келлі Осборн втратила більше 50 фунтів (більше 20 кілограмів) за останні роки.

Дочка відомого Оззі Осборна стала популярною ще будучи підлітком. Але тоді дівчину абсолютно не турбувала її зайва вага. Однак подорослішавши, Келлі вирішила пробувати свої сили в світі моди і дизайну. І, як результат, зрозуміла, що пора позбавлятися від зайвого.

Келлі Осборн до схуднення (скріншот: dailymail.co.uk)

Взявши себе в руки, Келлі схудла більш ніж на 20 кілограмів. Для цього їй довелося повністю переглянути свій режим дня і харчування.

Ще в 2009 році Келлі Осборн брала участь в американському шоу "Танці з зірками". Саме тоді її партнер по проекту змусив Келлі перейти на низьковуглеводну дієту, віддаючи перевагу білкам. Потім дівчина почала втрачати вагу, що її неймовірно надихнуло. Після проекту Осборн взяла себе в руки. Вона відмовилася від шкідливої їжі, стала їсти багато овочів і фруктів. Чималу роль в схудненні зіграли кардіо-навантаження і йога.

Келлі Осборн після схуднення (фото: instagram.com/kellyosbourne)

Міранда Ламберт (36 років)

Американська співачка Міранда Ламберт змогла менше ніж за рік скинути більше 15 кілограмів!

Скріншот: zimbio.com

Ламберт розповіла виданню "Women's Health", що в якийсь період просто втомилася покладатися на модні дієти і стала просто харчуватися більш якісно. Як кажуть, геніальне в простому! Вона також знайшла тренування, які їй були дійсно по душі - без катування себе в спортзалі. А ще одне несподіване джерело натхнення для Міранди стали фото Брітні Спірс, яка нещодавно також схудла!

Міранда Ламберт після схуднення (фото: instagram.com/mirandalambert)