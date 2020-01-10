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Співачка Адель розповіла, на скільки реально схудла — результат вражає

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2020 - 12:58
Співачка Адель розповіла, на скільки реально схудла — результат вражає
Адель (фото: vanityfair.com)

Адель зважилася на розмову з американськими студентками

31-річна співачка Адель на слуху. Схуднення відомої британки обговорюють не менше, ніж відхід Меган Маркл і принца Гаррі з королівської родини! Відома в тому числі своїми пишними формами Адель змінилася до невпізнання. З настанням нового року в мережу потрапили фото виконавиці під час відпочинку з друзями на Карибах. Будемо відверті, на знімках співачку ледь впізнати - вона дійсно дуже схудла.

З'ясувалося, що за тотальне перетворення Адель взялася ще в минулому році. І ще восени показала значний результат. Тоді в ЗМІ з'явилася інформація, що співачка скинула 20 кг! Проте пізніше з'ясувалося, що це ще не весь результат схуднення британки.

Співачка Адель розповіла, на скільки реально схудла — результат вражає

Співачка Адель розповіла, на скільки реально схудла — результат вражає

Адель після кардинального схуднення (скріншоти: instagram.com/adeleinitaly)

Адель проводить новорічну відпустку в Ангільї, розташованій в східній частині Карибського моря.

Під час відпочинку з відомою співачкою випадково познайомилася група студентів з США, які навчаються в університеті Елона в Північній Кароліні. За словами 19-річної Лексі Ларсон, вона розгубилася, побачивши поп-зірку в одному з ресторанів на пляжі. Та вела себе абсолютно невимушено і навіть була не проти поговорити з ними. Лексі зазначила, що проговорила із зіркою більше 15 хвилин. Адель навіть встигла поділиться своїми спогадами про студентське життя.

При цьому Ларсон зізналася, що спочатку ледь впізнала Адель - так сильно вона схудла. Безумовно, це також стало темою розмови.

  • Адель сказала, що втратила близько 100 фунтів (ред. - трохи більше 45 кг), і це такий шалений позитивний досвід. Вона здавалася такою щасливою і виглядала приголомшливо. Вона здавалася справді впевненою в собі", - говорить Лексі Ларсон в коментарі виданню Рeople.

На жаль, співачка відмовилася зробити селфі зі студентками. Співачка відпочивала з семирічним сином Анджело.

"Вона сказала ні, тому що не хотіла, щоб в даний момент її оточили папараці", - говорить Ларсон.

Нагадаємо, раніше стали відомі деталі схуднення Адель. Наприклад, принцип її харчування. За словами тренера, схуднення співачки на 90% - результат правильного харчування та дієт.

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Новини України схудненняАдель
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