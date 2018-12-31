Переможниця Танців з зірками захопила гарячими фото з відпочинку на Мальдівах

Фото: Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

Ілона насолоджується океаном і теплом

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка разом з шоуменом Ігорем Ласточкіним стала переможницею проекту Танці з зірками 2018, вирушила на заслужений відпочинок до океану. Гарячими знімками в купальнику вона з задоволенням ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram.

Фото: Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

Щоб розслабитися, вдосталь наплаватися і засмагнути Ілона вибрала Мальдівські острови. На фото вона позує на пляжі, у воді, у басейну, біля пальм і на пірсі, то і справа беручи спокусливі пози і демонструючи струнке і гнучке тіло.

Фото: Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

Гвоздєва супроводжує знімки підписами в стилі "Райська насолода" і "Не можу надихатися океаном".

Фото: Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

Шанувальники залишилися в захваті від яскравих кадрів і засипали Ілону компліментами в коментарях, а також побажали їй відмінного відпочинку.

"Бозі) милашка...хороших тобі ...розваг", "Круто виглядає", "Илоночка, Ви прекрасні! З наступаючим Вас і Вашу самою Улюблену і рідну сім'ю)))", "Шикарні фото!", "У вас завжди дуже гарні фотки просто шикарні", "Флешмоб від Олі Полякової приймати не будете?" "Розумниця і красуня. Добре відпочити і зустріти НГ", "Неймовірна, ну дууже гарна", "Русалочка", "Немає слів, щоб описати красу вашу і пейзажу", "Краса,..... рай на землі...", "Шикарна фігура", - пишуть фолловери Гвоздьової.

Скріншот коментарів (instagram.com/ilonagvozdeva)

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Відео: РБК-Україна