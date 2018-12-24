Дикая красота: экс-"ВИА Гра" показала точеную фигуру в бикини

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Знаменитость отправилась на отдых в солнечный Барбадос

Бывшая участница популярного трио "ВИА Гра" Санта Димопулос проводит предновогодние дни на отдыхе. Звезда отправилась в далекий Барбадос, где одни из самых красивых пляжей на планете. В Instagram артистка поделилась яркими кадрами, сделанными во время отпуска.

На фото Санта позирует с подругой на живописном пляже Боттом Бей. Обе в сексуальных бикини демонстрируют точеные фигуры.

Фото: Санта Димопулос и Анна Андрес на отдыхе на Барбадосе (instagram.com/santadimopulos)

"В любой поездке важно иметь спутника, который разделяет твои взгляды на отдых. Вот у Анны Андрес точно такая же тяга исследовать, познавать и фоткаться. 40 минут на машине до самого живописного пляжа – легко! Зато это ни с чем не сравнимые эмоции от невероятного творения природы! Для тех, кто планирует на Барбадос - если вы любите стихию и неописуемую дикую красоту, вам обязательно нужно съездить на пляжи Bottom Bay и Bathsheba!" - поделилась в сети Димопулос.

Модельные фигуры экс-"ВИА Гры" и ее подруги вызвали волну восхищения в комментариях. Пользователи расхвалили девушек за невероятную красоту и идеальные формы.

"Не пойму, что красивее, пляжи или девушки, все-таки девочки лучше", - написала tishenko_marina.

"Классные, амазонки", - добавила kovalevayuliya.

"Ой, живые куколки Барби, фигурки точеные!" - отметила tatiana.matvienko.

Скриншот комментариев

Также Санта поделилась красочными фото с еще одного пляжа на Барбадосе - Батшеба (Bathsheba). Это пляж с потрясающим видом на мощь океана и огромные валуны в воде на востоке острова Барбадос (входит в рейтинг самых красивых пляжей в мире).

"Для тех, кто понимает, аутентичное, дикое что-ли. И местные, и туристы приезжают сюда, чтобы сбежать от действительности, от людей, от проблем, вернуться к себе. Я почувствовала невероятную энергетику этого места. Это Атлантическое побережье, поэтому здесь всегда сильные волны, и пляж скорее подходит для серфинга, чем для купания", - написала звезда.

Фото: Санта Димопулос на отдыхе (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, "ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала роскошное тело в бикини.

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