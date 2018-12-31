"В гостях у сказки": Сергей Бабкин увез семью в Лапландию

Фото: (instagram.com/babkin_official)

Семейство делится яркими снимками в соцсетях

Украинский музыкант и экс-судья шоу "Голос країни" Сергей Бабкин, который ранее позабавил поклонников веселым новогодним трендом, отправился вместе с семьей на отдых в очень красивое место. Яркими снимками он и его жена Снежана активно делятся в Instagram.

Вместе с детьми они наслаждаются красивой природой и катаются на лыжах в крае, где живет Санта-Клаус - Лапландии (Финляндия).

"Бабкины в гостях у Сказки!!! Дети счастливы! Тепло, ярко, кайфово!!!" - подписал Сергей одно из фото.

Фото: (instagram.com/babkin_official)

Снежана также поделилась впечатлениями на своей страничке.

"Второй день в Лапландии. Что мы узнали. Утром просыпаемся в 9.00. На улице темно, как ночью. В 10.00 начинает светлеть. Полный световой день начинается в 11.30 и длится до 14.30. В 15.00 уже почти темно. Оказывается сейчас (в зимний период) тут полярная ночь. Чтобы сделать фото при дневном освещении, у вас всего 3 часа. В остальное время горят везде фонари, горки все освещены в тёмное время суток. Кататься можно до 19.00, потом фонари отключают и все идут на ужин", - рассказала она.

Фото: (instagram.com/snezhana_babkina)

Однако семью Бабкиных это не остановило и они отлично проводят время на трассах.

"Мои горнолыжные герои!!! Покорители снежных трасс! Нам говорили, что тут мороз не так ощущается, как у нас, что легче переносится. Нет! Холодно очень! Стоять на месте невозможно, надо постоянно двигаться. Воздух сухой и оттого мороз щипает сильно! Надо очень тепло одеваться! Сегодня мы провели на горках более 5 часов!" - похвасталась супруга артиста их успехами на горнолыжном поприще.

Фото: (instagram.com/snezhana_babkina)

Поклонники восхитились красочными фото и поздравили Бабкина и его семью с Новым годом.

"Супер! Хорошего отдыха!!!", "Как красиво", "На белом снегу вы такие яркие - заряжаете позитивом!!!! Хороших каникул", "Красивая сказка", "Красотища! С наступающим", "Вы уже там?) Круть! Приятного отдыха!))))) Вид чудесный!", "Добре провести Вам час і неймовірних вражень...", "Красота! С наступающим вас и всю вашу семью!" - пишут подписчики.

Скриншот комментариев: (instagram.com/babkin_official)

Напомним, ранее Сергей Бабкин раскрыл секрет семейного счастья.

Отметим, что Сергей и Снежана Бабкины снялись в романтичной совместной фотосессии, созданной в рамках спецпроекта журнала ELLE "Смотреть в одном направлении".

Кстати, Сергей Бабкин рассказал о любимых домашних питомцах, а также о работе над украинской лентой с забавным названием "11 детей из Моршина", саундтрек которой он написал.