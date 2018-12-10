"Ангел" Victoria’s Secret похвасталась роскошным телом в бикини

Фото: Кэндис Свейнпол (instagram.com/angelcandices)

30-летняя модель весело проводит время с друзьями

Знаменитая супермодель и одна из "ангелов" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол поделилась с поклонниками яркими снимками с отдыха. 30-летняя звезда отправилась позагорать и поплавать в Атлантическом океане в Майами. Несколько фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: Кэндис Свейнпол (instagram.com/angelcandices)

Судя по снимкам, модель отлично проводит время в компании друзей.

Фото: Кэндис Свейнпол (instagram.com/angelcandices)

На одном из фото Кэндис позирует в красном бикини, демонстрируя роскошную фигуру. Красотка приняла соблазнительную позу и подставила лицо солнцу.

Фото: Кэндис Свейнпол (instagram.com/angelcandices)

Внешний вид мамы двоих детей привел в восторг ее подписчиков, о чем они и сообщили в комментариях.

Фото: Кэндис Свейнпол (instagram.com/angelcandices)

Отметим, что Свенйпол родила второго ребенка полгода назад, но быстро вернула былую форму и в ноябре этого года уже вышла на подиум на шоу Victoria's Secret.

Напомним, знаменитая австралийская модель Миранда Керр, которая с 2007 по 2013 годы была бессменным "ангелом" Victoria's Secret, а этой весной во второй раз стала мамой, снялась в новом глянцевом фотосете для InStyle China.

Мы также писали о том, что известная американская модель Белла Хадид, которая блистала в Victoria's Secret Fashion Show 2018, вызвала волну обсуждений своей фигуры после выхода нового видеоролика с ее участием. 22-летняя звезда снялась для журнала Love Magazine. Пользователи сети раскритиковали модель за чрезмерную и нездоровую, по их мнению, худобу.

Видео: РБК-Украина