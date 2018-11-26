"Слезы, нервы, радость": Илона Гвоздева о победе в Танцах со звездами 2018

Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Гвоздева также трогательно обратилась к Игорю Ласточкину

Победителями Танцев со звездами 2018 стали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. К слову, в 2017 году Илона уже участвовала в популярном шоу. Тогда ее партнером выступил украинский комик Игорь Ткач, но им так и не удалось дойти до финала.

На своей instagram-страничке Гвоздева уверенно заявила: "Кубок Наш и мы это заслужили". По словам танцовщицы, она до сих пор не верит в долгожданную победу.

При этом Илона подчеркнула, что лично она шла к этой победе два года!

"В паре с Юрием Ткачем нам не хватило совсем чуточку до финала, но мы тоже завоевали приз зрительских симпатий Viva-фавориты. Ткач, ты крутяк! В паре с Игорем Ласточкиным нам удалось победить и это Ваша и Наша победа, ведь без вас (зрителей) мы бы не сделали этого, спасибо вам и респект нам", — отмечает Илона Гвоздева.

Объявление результатов Танцев со звездами 2018 (видео: youtube.com/Танці з зірками)

Победительница шоу Танцы со звездами 2018 трогательно поблагодарила всех и каждого за поддержку.

"Я так благодарна всей команде за огромный труд, за крутое шоу, за возможность реализовать свой творческий потенциал, за опыт, за слезы, нервы, радость за все Вас Всех Благодарю… Спасибо моей семье за веру и поддержку! Теперь я абсолютна счастлива. Happy end", — пишет Гвоздева.

Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин — победители нового сезона Танцы со звездами 2018 (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Также Илона трогательно обратилась к Ласточкину, вместе с которым пришла к победе на Танцах.

"Спасибо тебе за твой талант, за труд, за веру в себя и в нашу пару, я горжусь тобой и собой, надеюсь, в жизни твоей тебе пригодятся такие танцевальные навыки, спасибо за искренность, целеустремленность и самоотдачу! Таких людей мало! Береги себя и лети дальше", — подытожила победительница Танцев со звездами 2018.

Фото: .instagram.com/ilonagvozdeva

Подписчики Гвоздевой также поспешили поздравить ее с победой.

"Ура!!! Поздравляю Вас! Вы эту победу заслужили! А последний танец — танец настоящих победителей, просто бомба", — отмечает svetlana_alekseeva.

"Поздравляю! Болела за вашу пару с первого эфира! Илонка, ты супер, а Игорь — большой молодец! Отличная пара))) я в вас верила с самого начала", — пишет erica_ua.

"Я вас обожаю! Илоночка, ты лучший тренер!" — подчеркивает ksynja_evgenjevna.

"Илона, среди танцоров ты всегда была лучшей! Поздравляем с победой", — отмечает nova__iva.

"Молодцы! Я голосовала за вас! Заслуженная победа! До конца не верила, что справедливость восторжествует! Но оказывается, не все в этом мире потеряно. Поздравляю!" — пишет ykocherha.

Напомним, что во время суперфинала Танцев со звездами 2018 зрителей ждал очень приятный и долгожданный сюрприз — танец Екатерины Кухар вместе со своим мужем Александром Стояновым. Звезды украинского балета исполнили чувственный контемп под новый хит финалистов проекта "Голос страны" Веры Кекелии и Романа Дуды.

Также напомним, ранее Дима Монатик рассмешил поклонников забавным видео, на котором наконец исполнил свою мечту и поставил один балл на Танцах.

Видео: РБК-Украина