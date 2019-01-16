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Співачка з групи KAZKA показала відверте фото в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2019 - 11:00
Співачка з групи KAZKA показала відверте фото в купальнику
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Такого відвертого знімку співачки мережа ще не бачила

Олександра Зарицька, українська співачка, фронтвумен групи KAZKA, яка перед Національним відбором на Євробачення 2019, в список учасників якого група пройшла зовсім недавно, набирається сил на Шрі Ланці, опублікувала кілька пікантних знімків.

Нещодавно Олександра вже виставляла знімок, який здавався найвідвертішим серед фото з артисткою. Опублікувавши знімок з ванної, на якому було видно зовсім трохи неприкритого одягом тіла, співачка заінтригувала зізнанням, що закохалася. Тоді підписники припустили, що, можливо, мова не про почуття до чоловіка, а інтрига полягає в анонсі композиції, яку група представить на Нацвідборі до Євробачення 2019.

Співачка з групи KAZKA показала відверте фото в купальнику

Фото: KAZKA заінтригувала відвертим визнанням (instagram.com/kazka.band)

Знімок, який Олександра опублікувала в stories Instagram виявився набагато відвертіше. Повернувшись спиною до камери, дівчина зображена в купальнику, завдяки якому легко можна розглянути форми співачки, на балконі готелю. На задньому плані на знімку видно пальми, а також океан та пляж.

Співачка з групи KAZKA показала відверте фото в купальнику

Фото: Неймовірно відверте фото від Олександри з групи KAZKA (instagram.com/kazka.band)

З допомогою ще одного фото в купальнику, яке вже було опубліковано в акаунті, Олександра побажала підписникам доброго ранку. На цей раз на виконавиці був купальник у тонку смужку і солом'яний капелюшок.

Співачка з групи KAZKA показала відверте фото в купальнику

Фото: Ще один пляжний образ від української співачки (instagram.com/kazka.band)

Нагадаємо, що раніше ми писали про зізнання виконавців з групи KAZKA, вони розповіли, що вважають своїм головним досягненням за 2018 рік.

Крім того, один з конкурсантів вже визначився з піснею для участі в конкурсі і презентував її слухачам.

Весь список учасників пісенного конкурсу вже опублікований, в ньому, як новачки, так і ті, хто пробував свої сили на минулому Нацвідборі.

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