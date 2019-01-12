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"Я была в шоке": KAZKA назвала главные достижения 2018 года

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.01.2019 - 17:15
"Я была в шоке": KAZKA назвала главные достижения 2018 года
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Певцы разошлись во мнениях

Исполнители популярной украинской группы KAZKA признались, что считают личным достижением каждого в 2018-м году. Об этом сообщает "Фокус".

Так, Александра Зарицкая считает личной победой в 2018-м первый сольный концерт, который состоялся 1 июня. По ее словам, она "пережила огромное волнение и одновременно счастье". Звезда утверждает, что это был один из самых счастливых дней в жизни.

&quot;Я была в шоке&quot;: KAZKA назвала главные достижения 2018 года

Фото: instagram.com/kazka.band

"Я никогда не думала, что на наш концерт может прийти так много людей. До этого у нас уже были выступления, но чаще всего не сольные. Первый сольник стал для нас как для группы очень важным опытом. Когда увидела, как люди аплодируют на протяжении всего концерта, я, если честно, была в шоке", - сказала она.

В то же время Дмитрий Мазуряк заявил, что считает главной победой получение премии M1 Music Awards.

"А для меня особенным событием стала премия M1 Music Awards, где нас отметили в двух номинациях — "Хит года" и "Прорыв года", - подчеркнул он.

Видео: KAZKA — ПЛАКАЛА (YouTube/KAZKA)

При этом Никида Будаш утверждает, что год для него выдался очень интенсивным.

"Было много неожиданного, в том числе побед: это и музыкальная премия Yuna, и M1 Music Awards. Но, пожалуй, самым удивительным для меня, как и для Саши, стало количество зрителей, приходивших на наши концерты", - сказал он.

Напомним, что украинцы уже составили свой рейтинг фаворитов на Национальном отборе Евровидении 2019. Кто эти люди, можете узнать, прочитав статью.

Кроме того, один из конкурсантов уже определился с песней для участия в конкурсе и презентовал ее слушателям.

Весь список участников песенного конкурса уже опубликован, в нем, как новички, так и те, кто пробовал свои силы на прошлом Нацотборе.

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