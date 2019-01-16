Певица из группы KAZKA показала откровенное фото в купальнике

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Столь откровенного снимка певицы сеть еще не видела

Александра Зарицкая, украинская певица, фронтвумен группы KAZKA, которая перед Национальным отбором на Евровидение 2019, в список участников которого группа прошла совсем недавно, набирается сил на Шри Ланке, опубликовала несколько пикантных снимков.

Недавно Александра уже выставляла снимок, который казался самым откровенным, среди фото с артисткой. Опубликовав снимок из ванной, на котором было видно совсем немного неприкрытого одеждой тела, певица заинтриговала признанием, что влюбилась. Тогда подписчики предположили, что возможно речь не о чувствах к мужчине, а интрига заключается в анонсе композиции, которую группа представит на Нацотборе к Евровидению 2019.

Фото: KAZKA заинтриговала откровенным признанием (instagram.com/kazka.band)

Снимок, который Александра опубликовала в stories Instagram оказался гораздо откровеннее. Повернувшись спиной к камере, девушка запечатлена в купальнике, благодаря которому легко можно рассмотреть формы певицы, на балконе гостиницы. На заднем плане на снимке видно пальмы, а также океан и пляж.

Фото: Невероятно откровенное фото от Александры из группы KAZKA (instagram.com/kazka.band)

С помощью еще одного фото в купальнике, которое уже было опубликовано в аккаунте, Александра пожелала подписчикам доброго утра. На этот раз на исполнительнице был купальник в тонкую полосочку и соломенная шляпка.

Фото: Еще один пляжный образ от украинской певицы (instagram.com/kazka.band)

Напомним, что ранее мы писали о признании исполнителей из группы KAZKA, они рассказали, что считают своим главным достижением за 2018 год.

Кроме того, один из конкурсантов уже определился с песней для участия в конкурсе и презентовал ее слушателям.

Весь список участников песенного конкурса уже опубликован, в нем, как новички, так и те, кто пробовал свои силы на прошлом Нацотборе.