Зі строкатою родзинкою: Олена Зеленська блищить в строгому діловому костюмі з укороченими брюками

Олена Зеленська в Японії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зеленська показала чимало фото з чергового офіційного візиту

Олена Зеленська разом з президентом України Володимиром Зеленським продовжують відвідувати нові заходи під час свого офіційного візиту в Японію. Нагадаємо, що поїздка сім'ї глави держави в Японію має конкретний характер - днями відбулася церемонія інтронізації імператора Нарухіто, який вступив на престол 1 травня (його батько Акіхіто з причини похилого віку передав синові право на престол). До речі, Зеленська навіть зазначила, що подібний випадок зречення від престолу в Японії стався вперше за останні 202 роки! Нагадаємо також, що для урочистої церемонії перша Леді України вибрала дуже незвичайний наряд від українського дизайнера Івана Фролова. Ніжно-блакитне плаття має асиметричний крій. Сукня-піджак одночасно підкреслювало офіційність і урочистість зустрічі.

Після церемонії інтронізації імператора Нарухіто Олена Зеленська не поспішила повертатися назад в Україну. Перша леді нашої країни вирішила ознайомитися з деякими корисними соціальними ініціативами, які реалізовуються в Японії. Приміром, Зеленська відвідала Центр здоров'я в токійському районі Мінато. Тут Олені розповіли, завдяки яким громадським ініціативам цієї країни вдається підтримувати права дітей, їх рідних, а також вагітних жінок.

Зеленська на зустрічі з адмінстрацією одного з Центрів здоров'я в Токіо (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Такі візити є важливими й корисними для мене – я бачу досвід і здобутки інших країн та думаю, які з ідей можна втілити в Україні", - пише Зеленська на своїй сторінці в мережі instagram.

Наприклад, Зеленська була вражена програмами підтримки вагітних жінок в Японії.

“У Японії є спеціальні значки для вагітних, які вони за бажанням можуть носити, щоб інші знали, що перед ними – жінка при надії, якій може бути потрібна допомога чи підтримка. А після народження дитини жінки можуть брати участь у спеціальних клубах, організованих Центром, – щоб не почуватись ізольованими", - ділиться враженнями перша леді України.

До речі, Олена зробила фото таких значків для вагітних.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Окремої уваги, як зазвичай,заслуговує новий образ Зеленської. Для відвідування Центру здоров'я в токійському районі Мінато і спілкування з його працівниками Олена вибрала строгий діловий чорний костюм. Який, однак, не позбавлений модних родзинок. Приміром, укорочені брюки, оверсайз-піджак. Довершує образ яскравий акцент у вигляді строкатого шарфика на шиї. В руках першої леді - чорна сумка-клатч із золотими ланцюжками.

Олена показала кілька фото з екскурсії.

Олена Зеленська в Токіо (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

До речі, по прибуттю в Японію Зеленська продемонструвала інший класичний образ. Олена потрапила в об'єктив камер в класичному жакеті сірого відтінку з вишивкою-квіткою на грудях. А також у спідниці--плісе - тренд минулого року.

Олена Зеленська в Токіо (фото: instagram.com/olenazelenska_official)