"Персик!" Апетитна Каменських завела мережу жарким танцем у мікробікіни

Потап і Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

Співачка і її чоловік закидали мережу фото і відео з Мексики

Настя Каменських разом з Потапом не упускають можливості провести романтичну відпустку посеред насичених робочих буднів, що складаються суцільно з записів і концертів. Так, солодка парочка полетіла в Мексику, де ніжиться на пляжі і радує шанувальників в Instagram регулярними фото - і видеозвітами з курорту Канкун. Звичайно, не обійшлося без перших знімків в бікіні, адже Насті є, що показати – її соковита фігура давно стала приводом для обговорень в мережі.

У новому ролику співачка вирішила спокусити гарячим танцем на камеру. Вона плавно рухалася, розгойдуючи апетитними округлими стегнами в мікробікіні, в такт мелодії. В руках Настя тримала кокос і насолоджувалася смачною і корисною кокосовою водою. Співачка вирішила обійтися без косметики.

Шанувальники оцінили екзотичний танець дівчини, а також похвалили її сексапільні вигини.

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Шикарна

Класна фігура

Персик

Красуня! Вогонь, а не дівчина!

Чоловік не проти?

Неземна краса!

Смачна дівчинка

Чарівна

Шикарні стегна

Скріншот коментарів

Також Настя опублікувала романтичне фото в короткій сукні вільного крою на тонких бретелях. На замріяному знімку співачка сидить на камені біля підніжжя скель і самої кромки океану.

"Найкрасивіший світанок, який я коли-небудь бачила", - підписала атмосферний кадр артистка.

Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

Потап також не втримався від мальовничого знімку. Він позував разом з дружиною вдосвіта – пара зазвичай відправилася на пробіжку, адже це давно увійшло в артистів звичку.

"Роботовідпочинок - суміш роботи і відпочинку і звичайно спорт і любов", - підписав романтичне фото з дружиною репер.Пара застигла на тлі маловничих місцевих пейзажів у спортивній екіпіровці.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Раніше Настя Каменських розкрила правду про стосунки з чоловіком Потапом і поділилася секретом взаєморозуміння в сім'ї.