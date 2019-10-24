"Не сваримося взагалі": Настя Каменських розкрила секрет міцних стосунків з Потапом

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Дивно, але був час, коли вони ненавиділи один одного

Весілля Насті Каменських і Потапа в травні цього року стало однією з найбільш обговорюваних подій - багато раділи за зоряну пару і розчулювалися їх любові і щастю. Після того, як відпала необхідність ховатися, закохані з задоволенням демонструють свої почуття на публіці і в мережі, регулярно публікуючи романтичні і навіть пікантні спільні фото та показуючи моменти свого життя. В інтерв'ю програмі "Кава з перцем" співачка розкрила секрет міцних стосунків, а також прокоментувала чутки про свою вагітність.

За словами Насті, вони тримали в таємниці свої стосунки аж до весілля, так як хотіли зберегти їх лише для них двох.

"Ми ніколи нічого не приховували — ми зберігали наші відносини для нас. Просто прийшов час, коли ми захотіли для своїх шанувальників відкрити, показати, що ми любимо один одного, що в нас все класно. Ми готувалися цілий рік до цієї події, вибрали дату і зробили весілля в бохо рустик — американська така Італія", - поділилася артистка.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Однак був час, коли ці двоє просто терпіти не могли один одного, хоча разом заснували найуспішніший дует "Потап і Настя".

"Справді ненавиділи один одного, я більше скажу, я пам'ятаю, коли ми їздили в різних машинах, були в різних готелях, щоб і не бачити один одного, тому що так сильно сперечалися з ним. За сценою, боже мій! Але ми дійшли до справжніх крутих друзів, партнерів", - розповіла Каменських.

Відео: youtube.com/Канал Україна

На її думку, їх секрет у тому, що вони дуже поважають один одного і всі розбіжності обговорюють спокійно і без сварок.

"Зараз наші стосунки дуже міцні. Проблеми вирішуємо дуже спокійно, з величезною повагою один до одного. Прийти і сказати — слухай, у мене є одна річ, яку я хочу з тобою поговорити. І ми спокійно обговорюємо все, приходимо до якогось висновку і вирішуємо це питання. Ми не сваримося взагалі", - зізналася виконавиця.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Незважаючи на насичений концертний графік, Настя встигає бути ще й доброю господинею.

"Я встигаю і на гастролі, керувати компанією, я встигаю наготувати нам з Олексієм їжі на 2-3 дні, щоб правильно харчуватися. Я ще встигаю займатися своїми домашніми клопотами і дуже багато чого. Коли приходять гості, я накриваю на стіл, але там немає ніяких супер страв, я просто роблю, що вмію — наприклад, пасту", - хвалиться співачка.

Висловилася вона і з приводу чуток про свою вагітність, які постійно гуляють в мережі та ЗМІ.

"Коли я буду вагітна, всі про це дізнаються, зараз про це нема чого говорити. На даному етапі я не вагітна", - заявила дружина Потапа.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

До речі, за словами співачки, Потап - справжній романтик.

"Мій Олексій дуже романтичний хлопець. Ми дуже багато працюємо, постійні гастролі і все таке. І був такий день, коли ми були в Києві і він сказав — все, мені набридло, я хочу провести з тобою час. Давай зараз все скасуємо і зустрінемося. І у нас була романтична зустріч і прогулянка по місту", - згадує зірка.

Нагадаємо, Настя Каменських і Потап полетіли на відпочинок до океану - імовірно, в Мексику. Співачка похвалилася в мережі щасливими фото на пляжі.