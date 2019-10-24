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Без цукру, з гімалайською сіллю: Каменських поділилася важливими правилами харчування та стрункості

Lite » Краса 24.10.2019 - 18:31
Без цукру, з гімалайською сіллю: Каменських поділилася важливими правилами харчування та стрункості
Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

Також Каменських повністю відмовилася від алкоголю

Настя Каменських охоче ділиться з шанувальниками своїми секретами краси і схуднення, а також примудростями збереження міцних відносин. Кілька років тому співачці вдалося схуднути більш ніж на 20 кг! За своєю коханою "підтягнувся" та Потап, беручи приклад з її сили волі. Сьогодні Настя розповідає, як їй і далі вдається зберігати такий значний результат в схудненні і не зриватися. Про це співачка розповіла в інтерв'ю програмі "Кава з перцем" на каналі "Україна".

Наприклад, Настя зізналася, що 5 років не п'є каву з цукром. Цукор вона отримує хіба що під час рідкісних частувань в гостях - у вигляді печива або ще чогось солоденького.

"У мене вдома немає цукру, і не тільки цукру", - зазначає Каменських.

Як з'ясувалося, Настя в принципі не тримає вдома ніяких продуктів, які можуть нанести шкоду її фігурі. Сюди відносяться: борошно, цукор, вершкове масло і соняшникова олію - тільки оливкове. Для приготування їжі Настя використовує рожеву гімалайську сіль.

Без цукру, з гімалайською сіллю: Каменських поділилася важливими правилами харчування та стрункості

Спортивна Настя (фото: instagram.com/kamenskux)

Також виконавиця повністю відмовилася від алкоголю. І зізнається, що відчуває себе чудово!

"Зараз можу з гордістю сказати, що мене це не цікавить", — каже Настя.

Графік Насті також захоплює. Виконавиця готує сама!

“Я снідаю о 7 ранку, наступний прийом їжі - в 10. У 13 - обід, о 16 - другий обід. Останній раз їм в сім вечора. Лягаю спати о 21:30", - розповідає Каменських. А ось заснути дівчині допомагає медитація! Сьогодні Настя прагнути до гармонії і балансу в житті.

Настя Каменських у програмі "Кава з перцем"

Нагадаємо, раніше Настя Каменських похвалилася яскравими фото біля океану. Зіркова пара Потап і Настя вирушили на екзотичний відпочинок, звідки показали шанувальникам яскраві фото.

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Новини України Настя Каменських
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