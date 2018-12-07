Пацанки створили групу "Перегар" і випустили дебютний кліп

Відео: (youtube.com/Новый канал)

Героїні популярного в Україні серіаліті "Пацанки. Нове життя" вирішили спробувати себе в новому амплуа. Галя Полудневич, Юля Чайка і Іра Слюнько випустили свій дебютний музичний відеокліп. Про це повідомляє прес-служба Нового каналу.

Зазначимо, що пісню "Принцеси", на яку і було створено відео, для тріо учасниць ТВ-шоу надав відомий український продюсер та звукорежисер Володимир Бебешко. Однак подальше співробітництво не склалося.

Втім, пацанки не опустили руки, а знайшли і підписали контракт з іншим продюсером, назвали свою групу "Перегар", а популярний український кліпмейкер Олена Вінярська погодилася зняти їм на цю пісню кліп безкоштовно.

Фото: Новий канал

"Я погодилася зняти цей кліп, тому що мій син весь час голосує за вас, Галю, – зізналася кліпмейкер. – Чайку особисто я люблю-обожнюю. А до вас, Іра, придивляюся. Ви теж молодець".

Фото: Новий канал

Після таких компліментів у трійці з'явився додатковий стимул стати кращим.

"Я подумала, що все треба зробити красиво, професійно і "по шуріку", – каже Галя. – Щоб ми були краще Полякової".

Кадр з кліпу

Під час зйомок пацанки змінили три образи. Для початку дівчата вбралися в стилі бароко – пишні сукні, білі високі перуки і бліді напудрені особи. Після цього приміряли антигламурний стиль гранж. Галя, Юля і Іра наділи купальники, шуби і шкарпетки під туфлі на підборах. Для третього, завершального образу вибрали стиль 80-х з його спортивними костюмами, легінсами і куртками-літровками.

Кадр з кліпу

"Все було задумано так, що ми бидло зовні і маленькі ніжні дівчата всередині, – розповідає одна з Пацанок Галя. – Я була у кліпі за бригадира, Іра – за алкашку-аристократку, а з Чайкою ми ніби тільки що познайомилися. Одним словом, все пройшло добре. Олена нами була задоволена. Сказала, що ми молодці, і працювати з нами їй було в кайф".

Шанувальники в цілому досить позитивно оцінили творіння пацанок.

"Цікаво)) У Чайки і правда не погано виходить співати, але все одно автотюн чути дуже чітко у всіх дівчаток... Але з того що було спочатку - вичавили максимум по моєму", "Галя, Юля і Іра, ви просто чудові! Дуже вас люблю, кліп просто бомба! Частіше таких крутецких кліпів, від вас", "Мені зайшло. Я не очікувала. У Юлі гарний голос, а Ліді красиво з довгим волоссям. Галя на кадрах красиво вийшла", "Юлька, я не очікувала, що ти так гарно співаєш", - пишуть в коментарях.

Скріншот коментарів (youtube.com/Новый канал)

Нагадаємо, Сергій Бабкін похвалився накачаним торсом у новому сольному кліпі "Дихай повільно". Для створення кліпу знадобилося 20 годин безперервної роботи, близько 40 чоловік на майданчику, 16 тонн води, команда альпіністів і піротехніків.

Ми також повідомляли, що відома українська артистка Тіна Кароль представила кліп на нову пісню "Сила Висоти". У новому кліпі популярної співачки режисер Хиндрек Маасик робить ставку на жіночність і красу самої артистки, обігруючи в кліпі граціозність її привабливого образу.

До речі, кліп Аріани Гранде поставив рекорд переглядів на YouTube. Його опублікували 30 листопада, і всього за 35 хвилин він набрав мільйон переглядів.Також він побив рекорд за швидкістю досягнення відміток в 5, 10, 25 і 50 мільйонів переглядів.

Відео: РБК-Україна