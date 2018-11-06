"Пацанки. Новая жизнь": кто поборется за главный приз второго сезона

Фото: Пацанки. Новая жизнь (коллаж РБК-Украина)

У старой тройки в этом сезоне возникнут некоторые трудности

Во вторник, 6 ноября на Новом канале состоится премьера второго сезона сериалити о девушках-дебоширках "Пацанки. Новая жизнь".

В новом сезоне их ждет пополнение - к Гале Полудневич, Юле Чайке и Ире Слюнько присоединились две выпускницы третьего сезона реалити "Від пацанки до панянки" – Дариана Остафийчук (экс-Семидоцкая), Екатерина Дремова и его победительница Яна Ковальская.

"Очень благодарны зрителям Нового канала за миллионы просмотров первого сезона, – говорит Алексей Гончаренко, генпродюсер Friends Production, снимающего сериалити. – Это вдохновило нас на создание продолжения. В то же время мы сделали выводы и пришли к решению пригласить новых героинь. Месседж сериалити должен быть правильным: шанс на новую жизнь получают только мотивированные девушки. А у нашей старой тройки с этим были проблемы – у них желание то появлялось, то исчезало. Но, несмотря на это, зрители все равно полюбили Галю, Юлю и Иру, и мы решили их оставить".

Фото: Пацанки. Новая жизнь (Новый канал)

Старой тройке участниц в этом сезоне придется нелегко - ведь путь в новую жизнь в столице они теперь должны прокладывать уже самостоятельно. Алексей Гончаренко, который в первом сезоне был их продюсером, отныне будет помогать только новеньким. А Гале, Юле и Ире придется покинуть пентхаус и самим искать жилье и работу, при этом еще и возвращать расположение Алексея.

Однако девушки настроены решительно.

"Важно то, что мы попали в другой сезон, а не то, что в пентхаусе будут жить другие девушки, – говорит Чайка. – Геннадиевич хоть и справедливый, но его задания не были легкими. Пусть новенькие попробуют их выполнить. Они думают, что им здесь все на блюдце будут подавать. Ага! Мы и в канализацию лазили, и в помойках ковырялись, чего только не делали. Теперь их очередь".

Фото: Пацанки. Новая жизнь (Новый канал)

Отметим, что у новеньких будут такие же привилегии, как у их предшественниц. Алексей Гончаренко поможет Дариане, Яне и Кате устроиться на работу, наладить личную жизнь и измениться внешне.

"Я была разочарована, когда узнала, что мы будем вшестером, – признается Дариана. – У них уже был свой сезон, они уже боролись за квартиру. Все! Хватит! Я считаю, что нужно дать дорогу молодым. Новый сезон. Новая жизнь. И новая тройка героинь".

Фото: Пацанки. Новая жизнь (Новый канал)

Что ж, новеньким все равно придется бороться со старой тройкой за главный приз второго сезона - а это будут деньги на воплощение мечты. Как обычно, выбирать победительницу будут зрители на сайте Нового канала.

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Видео: (РБК-Украина)