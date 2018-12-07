Сергей Бабкин похвастался накачанным торсом в новом сольном клипе

Видео: (youtube.cpm/Сергей Бабкин)

Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин, который недавно отпраздновал свое 40-летие, впервые за два года презентовал сольный видеоклип на новый сингл под названием "Дихай повільно". Видео было опубликовано на Youtube-канале музыканта.

Режиссером первой видеоработы из нового альбома Бабкина "Музасфера" выступил молодой режиссер Ярослав Коротков. Для создания клипа понадобилось 20 часов непрерывной работы, около 40 человек на площадке, 16 тонн воды, команда альпинистов и пиротехников.

Фото: Сергей Бабкин (пресс-служба)

Отметим, что съемки проходили в конце ноября в одном павильоне, но были разбиты на несколько локаций, среди которых огромный бассейн с водой, специально сконструированное облако и сотни небесных фонариков. Смотрится все это весьма эффектно. К тому же, Сергей снимался с обнаженным торсом, демонстрируя накачанную фигуру.

Фото: Сергей Бабкин (пресс-служба)

В видео Бабкин находит баланс между внутренним и внешним: с помощью медитации и деталей, что появляются рядом.

"Уже очень близко зимние праздники, а в этом треке есть то особое тепло, идеальное, чтобы укутаться в плед, выпить чего-нибудь горячего и наслаждаться моментом, забыв о суете, - рассказывает Бабкин. - Ведь мы, люди – энергетические частицы большого вселенского потока, остановить который невозможно. Но можно попробовать вытащить себя из него на 10 минут и со стороны понаблюдать за тем, что происходит с нами сейчас, "дихати повільно". Об этом и видео – замечать то, что находится вокруг и присутствовать в моменте. Здесь и сейчас".

Фото: Сергей Бабкин (пресс-служба)

Поклонники положительно оценили новую видеоработу Сергея и похвалили его изическую форму

"Сергей, благодарю за любовь ко всему окружающему вас. Это чувствуеться, что вы счасливы. Состояние счастья может передавать только счасливый человек. Вдохновляюсь вашим творчеством", - пишет один из подписчиков.

"Цікава режисерська робота! Гарне, тепле авторське, як завжди, виконання!" - отметил другой.

"Чудова фізична форма", - похвалил третий.

Скриншот комментариев (youtube.cpm/Сергей Бабкин)

Напомним, Сергей Бабкин рассказал о поездке в родной город Харьков. Музыкант опубликовал фотографию, на котором запечатлен заснеженный Харьков и пожаловался на то, что в его родном городе очень плохо справляются с погодными условиями.

Кстати, недавно мы писали о том, что Бабкин рассказал о домашних любимцах и съемках фильма.

Певец признался, что это далось нелегко, поскольку он не владеет английским языком. А еще недавно артист снялся в фильме "11 детей из Моршина", а также стал его саунд-продюсером.

А также рассказывали о том, что Бабкин эмоционально отреагировал на клип участницы "Женского квартала".

Видео: РБК-Украина