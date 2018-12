Клип Арианы Гранде поставил рекорд по просмотрам на YouTube

Видео: Ariana Grande - thank u, next (youtube.com/Ariana Grande)

Известная американская певица Ариана Гранде, которую журнал Billboard назвал "Женщиной года", выпустила новый клип на песню Thank U, Next ("Спасибо, следующий"). Ролик уже побил несколько рекордов по просмотрам на видеохостинге YouTube.

Его опубликовали 30 ноября, и всего за 35 минут он набрал миллион просмотров.

Также он побил рекорд по скорости достижения отметок в 5, 10, 25 и 50 миллионов просмотров. По состоянию на момент публикации новости он набрал уже более 88 миллионов просмотров.

До этого наибольшее количество просмотров за первые 24 часа собрала корейская поп-группа BTS на трек Idol (45,9 миллионов).

В композиции 25-летняя Ариана упомянула своих бывших: Биг Шона, Рики Альвареса, Пита Дэвидсона и Мака Миллера (он умер в начале сентября 2018 года).

В основу клипа легли популярные молодежные комедии прошлого: "Дрянные девчонки", "Добейся успеха", "Из 13 в 30" и "Блондинка в законе". Гранде поочередно играет роль главных героинь этих фильмов. Все они очень женственны, сексуальны и гламурны.

"Видео Арианы Гранде Thank You, Next было настолько хорошим, что "сломало" интернет", — говорится на странице YouTube в Twitter.

Скриншот поста (twitter.com/TeamYouTube)

Сам сингл Thank U, Next, выпущенный 3 ноября, сразу возглавил чарт Billboard Hot 100.

Видео: РБК-Украина