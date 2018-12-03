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Клип Арианы Гранде поставил рекорд по просмотрам на YouTube

Lite » Звезды 03.12.2018 - 11:32

Видео: Ariana Grande - thank u, next (youtube.com/Ariana Grande)

Известная американская певица Ариана Гранде, которую журнал Billboard назвал "Женщиной года", выпустила новый клип на песню Thank U, Next ("Спасибо, следующий"). Ролик уже побил несколько рекордов по просмотрам на видеохостинге YouTube.

Его опубликовали 30 ноября, и всего за 35 минут он набрал миллион просмотров.

Также он побил рекорд по скорости достижения отметок в 5, 10, 25 и 50 миллионов просмотров. По состоянию на момент публикации новости он набрал уже более 88 миллионов просмотров.

Клип Арианы Гранде поставил рекорд по просмотрам на YouTube

До этого наибольшее количество просмотров за первые 24 часа собрала корейская поп-группа BTS на трек Idol (45,9 миллионов).

В композиции 25-летняя Ариана упомянула своих бывших: Биг Шона, Рики Альвареса, Пита Дэвидсона и Мака Миллера (он умер в начале сентября 2018 года). 

Клип Арианы Гранде поставил рекорд по просмотрам на YouTube

В основу клипа легли популярные молодежные комедии прошлого: "Дрянные девчонки", "Добейся успеха", "Из 13 в 30" и "Блондинка в законе". Гранде поочередно играет роль главных героинь этих фильмов. Все они очень женственны, сексуальны и гламурны.

Клип Арианы Гранде поставил рекорд по просмотрам на YouTube

"Видео Арианы Гранде Thank You, Next было настолько хорошим, что "сломало" интернет", — говорится на странице YouTube в Twitter.

Клип Арианы Гранде поставил рекорд по просмотрам на YouTubeСкриншот поста (twitter.com/TeamYouTube)

Сам сингл Thank U, Next, выпущенный 3 ноября, сразу возглавил чарт Billboard Hot 100. 

Напомним, известная американская певица и голливудская актриса Майли Сайрус впервые за долгое время порадовала поклонников новой видеоработой. Звезда представила клип на песню Nothing Breaks Like a Heart, который был снят в Киеве.

Мы также писали о том, что Michelle Andrade показала свое альтер-эго в страстном клипе Hasta La Vista. О своих эмоциях Мишель говорит на языке танца: темпераментные жесты, хлопки и движения из латиноамериканских танцев выражают  чувства, которые переполняют героиню. Символично, что съемки клипа проходили во время ее участия в телепроекте Танцы со звездами.

Видео: РБК-Украина

Гонки на Дарницком мосту: Майли Сайрус выпустила снятый в Киеве клип Michelle Andrade показала свое альтер-эго в страстном клипе Hasta La Vista
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