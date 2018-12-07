Пацанки создали группу "Перегар" и выпустили дебютный клип

Видео: (youtube.com/Новый канал)

Героини популярного в Украине сериалити "Пацанки. Новая жизнь" решили попробовать себя в новом амплуа. Галя Полудневич, Юля Чайка и Ира Слюнько выпустили свой дебютный музыкальный видеоклип. Об этом сообщает пресс-служба Нового канала.

Отметим, что песню "Принцессы", на которую и было создано видео, для трио участниц ТВ-шоу предоставил известный украинский продюсер и звукорежиссер Владимир Бебешко. Однако дальнейшее сотрудничество не сложилось.

Впрочем, пацанки не опустили руки, а нашли и подписали контракт с другим продюсером, назвали свою группу "Перегар", а популярный украинский клипмейкер Елена Винярская согласилась снять им на эту песню клип бесплатно.

Фото: Новый канал

"Я согласилась снять этот клип, потому что мой сын все время голосует за вас, Галя, – призналась клипмейкер. – Чайку лично я люблю-обожаю. А к вам, Ира, присматриваюсь. Вы тоже молодец".

Фото: Новый канал

После таких комплиментов у троицы появился дополнительный стимул стать лучше.

"Я подумала, что все надо сделать красиво, профессионально и "по шурику", – говорит Галя. – Чтобы мы были лучше Поляковой".

Кадр из клипа

Во время съемок пацанки сменили три образа. Для начала девушки нарядились в стиле барокко – пышные платья, белые высокие парики и бледные напудренные лица. После этого примерили антигламурный стиль гранж. Галя, Юля и Ира надели купальники, шубы и носки под туфли на каблуках. Для третьего, завершающего образа выбрали стиль 80-х с его спортивными костюмами, леггинсами и куртками-ветровками.

Кадр из клипа

"Все было задумано так, что мы быдло внешне и маленькие нежные девочки внутри, – рассказывает одна из Пацанок Галя. – Я была в клипе за бригадира, Ира – за алкашку-аристократку, а с Чайкой мы будто бы только что познакомились. Одним словом, все прошло хорошо. Елена была нами довольна. Сказала, что мы молодцы, и работать с нами ей было в кайф".

Поклонники в целом довольно положительно оценили творение пацанок.

"Забавно)) У Чайки и правда не плохо получается петь, но все равно автотюн слышно очень отчетливо у всех девочек... Но из того что имелось изначально - выжали максимум по моему", "Галя, Юля и Ира, вы просто превосходны! Очень вас люблю, клип просто бомба! Почаще таких крутецких клипов, от вас", "Мне зашло. Я не ожидала. У Юли красивый голос, а Лиде красиво с длинными волосами. Галя на кадрах красиво получилась", "Юлька, я не ожидала что ты так красиво поешь", - пишут в комментариях.

Скриншот комментариев (youtube.com/Новый канал)

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Видео: РБК-Украина