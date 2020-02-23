ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Татова радість: Юрій Горбунов показав, як проводить вихідний з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.02.2020 - 18:43
Татова радість: Юрій Горбунов показав, як проводить вихідний з синочком
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Дбайливий тато відправився на прогулянку з малюком

Щасливі батьки Катя Осадча та Юрій Горбунов нещодавно весело відсвяткували день народження синочка Івана - 18 лютого малюкові виповнилося три роки. Звичайно ж, вони влаштували йому пишне свято з аніматорами в костюмах його улюблених мультгероїв. Шоумен, для якого це перша дитина, намагається проводити з ним якомога більше часу.

Така можливість випадає на вихідних -- Юрій показав на своїй сторінці в Instagram, чим вони з Іваном займалися в неділю. Вони вирушили на прогулянку вдвох і ведучий поділився милим знімком синочка. На фото малюк, одягнений у теплий комбінезон, сидить в пісочниці і грає з великим іграшковим самоскидом.

"Батьківська неділя!" - прокоментував кадр Горбунов.

Татова радість: Юрій Горбунов показав, як проводить вихідний з синочком

Фото: Юрій Горбунов показав прогулянку з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що Юрій відмінний батько.

  • Маленьке диво
  • Класно,Юра!
  • Зростає спадкоємець !
  • Добре, коли класні батьки. Пощастило хлопцеві.
  • Татова радість
  • Ві чудовий батько
  • Молодець. Діти цьому дуже раді .
  • У нього свій ягуар
  • У нас колись був такий самий самоскид! І син із задоволенням возив і вигружав собі. Дякую за спогали!

Татова радість: Юрій Горбунов показав, як проводить вихідний з синочком

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Раніше Юрій Горбунов розповів про початок романа з дружиною Катею Осадчою. Кохана придумала для свого чоловіка оригінальний сюрприз – на кожен спектакль вона відправляла йому жовті тюльпани, і ніхто не міг здогадатися, від кого вони, адже пара приховувала свої відносини

До весни готова: Катя Осадча "вигуляла" стильне легке плаття Три роки пролетіли, як мить: Осадча та Горбунов відзначили день народження синочка
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновсын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся