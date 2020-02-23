Татова радість: Юрій Горбунов показав, як проводить вихідний з синочком

Дбайливий тато відправився на прогулянку з малюком
Щасливі батьки Катя Осадча та Юрій Горбунов нещодавно весело відсвяткували день народження синочка Івана - 18 лютого малюкові виповнилося три роки. Звичайно ж, вони влаштували йому пишне свято з аніматорами в костюмах його улюблених мультгероїв. Шоумен, для якого це перша дитина, намагається проводити з ним якомога більше часу.
Така можливість випадає на вихідних -- Юрій показав на своїй сторінці в Instagram, чим вони з Іваном займалися в неділю. Вони вирушили на прогулянку вдвох і ведучий поділився милим знімком синочка. На фото малюк, одягнений у теплий комбінезон, сидить в пісочниці і грає з великим іграшковим самоскидом.
"Батьківська неділя!" - прокоментував кадр Горбунов.
Фото: Юрій Горбунов показав прогулянку з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)
Підписники поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що Юрій відмінний батько.
Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)
Раніше Юрій Горбунов розповів про початок романа з дружиною Катею Осадчою. Кохана придумала для свого чоловіка оригінальний сюрприз – на кожен спектакль вона відправляла йому жовті тюльпани, і ніхто не міг здогадатися, від кого вони, адже пара приховувала свої відносини