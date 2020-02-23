Татова радість: Юрій Горбунов показав, як проводить вихідний з синочком

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Дбайливий тато відправився на прогулянку з малюком

Щасливі батьки Катя Осадча та Юрій Горбунов нещодавно весело відсвяткували день народження синочка Івана - 18 лютого малюкові виповнилося три роки. Звичайно ж, вони влаштували йому пишне свято з аніматорами в костюмах його улюблених мультгероїв. Шоумен, для якого це перша дитина, намагається проводити з ним якомога більше часу.

Така можливість випадає на вихідних -- Юрій показав на своїй сторінці в Instagram, чим вони з Іваном займалися в неділю. Вони вирушили на прогулянку вдвох і ведучий поділився милим знімком синочка. На фото малюк, одягнений у теплий комбінезон, сидить в пісочниці і грає з великим іграшковим самоскидом.

"Батьківська неділя!" - прокоментував кадр Горбунов.

Фото: Юрій Горбунов показав прогулянку з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що Юрій відмінний батько.

Маленьке диво

Класно,Юра!

Зростає спадкоємець !

Добре, коли класні батьки. Пощастило хлопцеві.

Татова радість

Ві чудовий батько

Молодець. Діти цьому дуже раді .

У нього свій ягуар

У нас колись був такий самий самоскид! І син із задоволенням возив і вигружав собі. Дякую за спогали!

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Раніше Юрій Горбунов розповів про початок романа з дружиною Катею Осадчою. Кохана придумала для свого чоловіка оригінальний сюрприз – на кожен спектакль вона відправляла йому жовті тюльпани, і ніхто не міг здогадатися, від кого вони, адже пара приховувала свої відносини