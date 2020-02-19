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Три роки пролетіли, як мить: Осадча та Горбунов відзначили день народження синочка

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2020 - 09:56
Три роки пролетіли, як мить: Осадча та Горбунов відзначили день народження синочка
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара поділилася фото і відео зі свята для малюка

У зоряній сім'ї Каті Осадчої та Юрія Горбунова 18 лютого була важлива дата - адже саме в цей день три роки тому з'явився на світ їхній коханий синочок Іван. Подружжя вирішили не приховувати малюка зовсім від публіки, проте його обличчя воліють поки що не показувати, вважаючи, що це має бути його рішення. А поки що всі фото вони роблять або збоку, або зі спини. Свій день народження хлопчик спочатку відсвяткував в дитячому садку, пустуючи серед блискучого дощику.

Після чого батьки влаштували йому ще й сімейне свято, а фото і відео показали у своїх Instagram-акаунтах. При цьому ведучі і малюк вбралися однаково - у чорні штани з підтяжками і білі сорочки, що виглядає неймовірно мило.

Осадча поділилася спільним фото з чоловіком - теледіва доповнила свій образ чарівними рожевими вушками свинки Пеппи. Вони з Юрієм обіймають один одного і виглядають дуже щасливими.

Три роки пролетіли, як мить: Осадча та Горбунов відзначили день народження синочка

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Також вона виклала фото з Івасиком, який сидить в центрі великого смугастого полотна. Гордий тато тримається за його край і з любов'ю дивиться на дитину, також можна побачити надувні кулі та аніматора в костюмі свинки Пеппи.

"Дякуємо Івасик, що вибрав нас своїми батьками. Наша гордість і наш герой! Три роки пролетіли, як мить", -зворушливо прокоментувала Катя.

Три роки пролетіли, як мить: Осадча та Горбунов відзначили день народження синочка

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують 3-річчя сина (instagram.com/kosadcha)

Горбунов поділився відео зі свята - на ньому вони втрьох з сином сидять в центрі полотна, а аніматори створюють "хвилі" з тканини.

"Кажуть що чужі діти ростуть швидко!А свої -ще швидше!!Нам вже цілих 3 рочки!!Рости сину здоровий і щасливий!! Ми з мамою тебе дуже любимо!!" - написав щасливий шоумен.

Відео: день народження сина Осадчій і Горбунова (instagram.com/gorbunovyuriy)

Користувачі мережі засипали Катю, Юрія і маленького Івана привітаннями та душевними побажаннями.

  • класні, вітання
  • Як мило! З Днем Народження!
  • Вітаю! Нехай зростанні здоровеньким
  • Вітаємо Івасика і батьків! Міцного здоров'я, нехай буде якнайбільше щирих людей поряд
  • З новонародженим!!!Нехай росте щасливим та здоровим на радість мамі і татові!
  • Нехай синочок дарує радість і посмішку шкірного дняяя
  • Гарний малий!
  • Вітаю)ростіть здорові та щасливі
  • здоров'я і Щастя всій родині! Ивасику ще сестричку ба мамі - помічницю!
  • Будьте завжди такі щасливі.
  • "Солодка парочка"
  • Вітаю,ви класна пара,щастя вам, Івасику здоровим зростати,та гарної долі.
  • Найсвітліші побажання!
  • Вітаю Вашу батьківщину з Днем народження синочка! Здоров'я, щастя та гарноі долі вашій малечі!

Три роки пролетіли, як мить: Осадча та Горбунов відзначили день народження синочка

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Раніше Юрій Горбунов розповів про початок романа з дружиною Катею Осадчою. Кохана придумала для свого чоловіка оригінальний сюрприз – на кожен спектакль вона відправляла йому жовті тюльпани, і ніхто не міг здогадатися, від кого вони, адже пара приховувала свої відносини.

Наш принц: Осадча та Горбунов святкують триріччя синочка З корабля на бал: Катя Осадча блищала в червоному платті і капелюшку з вуаллю
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновсын
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