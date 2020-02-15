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Домагалися від мене правди: Горбунов розповів про початок відносин з Осадчою

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.02.2020 - 18:39
Домагалися від мене правди: Горбунов розповів про початок відносин з Осадчою
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Тоді вони ще приховували свій роман, але Катя примудрялася кожен раз дарувати коханому квіти

Катя Осадча та Юрій Горбунов – вже кілька років як офіційні чоловік і дружина і виховують синочка Івана, якому скоро виповниться три роки. Ведучі багато подорожують і нерідко працюють разом, не соромлячись публічно зізнаватися в любові один до одного. Однак на початку своїх відносин вони все ж воліли тримати свій роман в таємниці від усіх, з чим пов'язані деякі забавні історії.

Однією з них Юрій вирішив поділитися з шанувальниками. На своїй сторінці в Instagram він опублікував ніжне фото з дружиною, зроблене після вистави, в якій він грав. Дружина мило обіймає Горбунова, а він тримає в руках букет жовтих тюльпанів.

Розчулений шоумен розповів, що означають для нього ці квіти і як кохана не перестає радувати його.

Домагалися від мене правди: Горбунов розповів про початок відносин з Осадчою

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"А.Чехов. "Медведь и предложение!!" Ця вистава має для мене особливе значення!! Коли ми тільки починали її грати,5 років тому,ми з Катериною тільки почали зустрічатись.Про це ніхто ще не знав.Це була велика таємниця.Я з нашою трупою ,відправився з виставою на гастролі Україною,і після кожної вистави,у кожному місті,мені хтось виносив на поклоні,на сцену-букет жовтих тюльпанів!!З словами-вам просили передати! І так сім чи вісім міст!І в кожному -тюльпани! Артисти домагалися від мене правди-Хто це тобі в кожному місті дарує такий букет!! І тільки я знав-це від Катрусі!! Як вона примудрялася в кожному місті когось знаходити,передавати гроші ,хтось купував квіти,йшов в театр і дарував!!Сьогодні ми грали на День Святого Валентина в Києві! І Катя сама вийшла з тюльпанами на сцену!!Сказати про мої відчуття-це нічого не сказати!!Дякую тобі Катруся за те що ти є!!Найкраща!!" - поділився емоціями Юрій

Домагалися від мене правди: Горбунов розповів про початок відносин з Осадчою

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Розчулені підписники залишили цій прекрасній парі багато теплих слів і побажань у коментарях.

  • Клас історія! Щастя Вам від всього серця
  • Ви класна парочка Зі святом Вас!!
  • Ви такі гарні
  • Боже)) як це гарно !!! Безмежного кохання
  • Ви така чудова пара. дякую, що ділитеся своїм позитивом
  • Ваууу яка історія, це захоплює
  • Ви чудова пара і дуже щирі і добрі люди,добра вам)))
  • Чудові. Зі святому
  • Ви дуже гарна пара. Щастя вам
  • Яка романтична історія
  • Так трепетно .зберігайте це відчуття
  • Класноооо, молодці
  • Боже! Як це красиво і романтично. Ви великі молодці, щастя вам довгого і міцного
  • Круто і дуже мило!!!
  • Вау , це круто . Вона креативна та неймовірна . А таке потрібно цінити. Щастя вам від душі бажаю

Домагалися від мене правди: Горбунов розповів про початок відносин з Осадчою

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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