Домагалися від мене правди: Горбунов розповів про початок відносин з Осадчою

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Тоді вони ще приховували свій роман, але Катя примудрялася кожен раз дарувати коханому квіти

Катя Осадча та Юрій Горбунов – вже кілька років як офіційні чоловік і дружина і виховують синочка Івана, якому скоро виповниться три роки. Ведучі багато подорожують і нерідко працюють разом, не соромлячись публічно зізнаватися в любові один до одного. Однак на початку своїх відносин вони все ж воліли тримати свій роман в таємниці від усіх, з чим пов'язані деякі забавні історії.

Однією з них Юрій вирішив поділитися з шанувальниками. На своїй сторінці в Instagram він опублікував ніжне фото з дружиною, зроблене після вистави, в якій він грав. Дружина мило обіймає Горбунова, а він тримає в руках букет жовтих тюльпанів.

Розчулений шоумен розповів, що означають для нього ці квіти і як кохана не перестає радувати його.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"А.Чехов. "Медведь и предложение!!" Ця вистава має для мене особливе значення!! Коли ми тільки починали її грати,5 років тому,ми з Катериною тільки почали зустрічатись.Про це ніхто ще не знав.Це була велика таємниця.Я з нашою трупою ,відправився з виставою на гастролі Україною,і після кожної вистави,у кожному місті,мені хтось виносив на поклоні,на сцену-букет жовтих тюльпанів!!З словами-вам просили передати! І так сім чи вісім міст!І в кожному -тюльпани! Артисти домагалися від мене правди-Хто це тобі в кожному місті дарує такий букет!! І тільки я знав-це від Катрусі!! Як вона примудрялася в кожному місті когось знаходити,передавати гроші ,хтось купував квіти,йшов в театр і дарував!!Сьогодні ми грали на День Святого Валентина в Києві! І Катя сама вийшла з тюльпанами на сцену!!Сказати про мої відчуття-це нічого не сказати!!Дякую тобі Катруся за те що ти є!!Найкраща!!" - поділився емоціями Юрій

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Розчулені підписники залишили цій прекрасній парі багато теплих слів і побажань у коментарях.

Клас історія! Щастя Вам від всього серця

Ви класна парочка Зі святом Вас!!

Ви такі гарні

Боже)) як це гарно !!! Безмежного кохання

Ви така чудова пара. дякую, що ділитеся своїм позитивом

Ваууу яка історія, це захоплює

Ви чудова пара і дуже щирі і добрі люди,добра вам)))

Чудові. Зі святому

Ви дуже гарна пара. Щастя вам

Яка романтична історія

Так трепетно .зберігайте це відчуття

Класноооо, молодці

Боже! Як це красиво і романтично. Ви великі молодці, щастя вам довгого і міцного

Круто і дуже мило!!!

Вау , це круто . Вона креативна та неймовірна . А таке потрібно цінити. Щастя вам від душі бажаю

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча зачарувала "зимовим" знімком старшого синочка.