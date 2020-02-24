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Татова копія: вагітна дочка Сумської зворушила рідкісним фото доньки і чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2020 - 15:07
Татова копія: вагітна дочка Сумської зворушила рідкісним фото доньки і чоловіка
Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

У повному складі сім'ю в соцмережах практично не можливо побачити

Дочка відомої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна не часто виставляє своє особисте життя на публіку. Вона наважилая оголосити, що вагітна другою дитиною, а Сумська знову стане бабусею, коли округлий животик вже неможливо було приховувати. Новина стала приємною несподіванкою для шанувальників дівчини, яка пішла по стопах матері і будує акторську кар'єру.

А нещодавно знаменитість знову потішила своїх підписників рідкісним сімейним знімком, який був зроблений для обкладинки видання про відомих людей HELLO. На фото вся сім'я в зборі: Антоніна, її чоловік Володимир Яглич та їхня дворічна дочка Єва.

Татова копія: вагітна дочка Сумської зворушила рідкісним фото доньки і чоловікаФото: Антоніна Паперна з чоловіком Володимиром і донькою Євою (instagram.com/tonya_papernaya)

В інтерв'ю батьки розповіли про свою дочку і про те, що вони відчувають напередодні появи на світ другого малюка.

Користувачі мережі відзначили, що знімок став для них одкровенням, адже дівчинку батьки ретельно оберігали від преси і її обличчя нарешті вперше змогла побачити широка публіка. Варто відзначити, що підписники одразу ж визначили, що дівчинка просто копія свого відомого тата. Вони усипали сім'ю компліментами і побажали їм міцного і довгого спільного життя:

  • На тата схожа, красуня
  • Давно чекали Ваше сімейне фото. Чарівні
  • Дуже гарна сім'я, донька така гарнюня
  • Клас! Яка гарна родина!
  • Яка ж вона красуня
  • А донечка-татова
  • Яка гарна у Вас сім'я
  • Нарешті, можна помилуватися Вами у повному складі! Краса

Нагадаємо, Ольга Сумська зворушливо відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею. Крім того, відомо, що стать дитини поки що ніхто не знає.

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