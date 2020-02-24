Папина копия: беременная дочь Сумской растрогала редким фото дочери и мужа

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

В полном составе семью в соцсетях практически не возможно увидеть

Дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная не часто выставляет свою личную жизнь на публику. Она отважилась объявить о том, что беременна вторым ребенком, а Сумская снова станет бабушкой, когда округлившийся животик уже невозможно было скрывать. Новость стала приятной неожиданностью для поклонников девушки, которая пошла по стопам матери и строит актерскую карьеру.

А недавно знаменитость опять побаловала своих подписчиков редким семейным снимком, который был сделан для обложки издания о знаменитых людях HELLO. На фото вся семья в сборе: Антонина, ее супруг Владимир Яглыч и их двухлетняя дочь Ева.

Фото: Антонина Паперная з мужем Владимиром и дочкой Евой (instagram.com/tonya_papernaya)

В интервью родители рассказали о своей дочери и о том, что они чувствуют в преддверии появления на свет второго малыша.

Пользователи сети отметили, что снимок стал для них откровением, ведь девочку родители тщательно оберегали от прессы и ее лицо наконец-то впервые смогла увидеть широкая публика. Стоит отметить, что подписчики тут же определили, что малышка просто копия своего известного папы. Они усыпали семью комплиментами и пожелали им крепкой и долгой совместной жизни:

На папу похожа, красотка

Давно ждали Ваше семейное фото. Очаровательные

Дуже гарна сім'я, донька така гарнюня

Класс! Какая красивая семья!

Какая же она красавица

А донечка-татова

Какая красивая у Вас семья

Наконец-то, можно полюбоваться Вами в полном составе! Красота

Напомним, Ольга Сумская трогательно отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой. Кроме того, известно, что пол ребенка пока что никто не знает.