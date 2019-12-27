Краса України: Ольга Сумська захопила появою в розкішному платті-вишиванці

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Артистка вийшла на сцену з прем'єрою своєї пісні

Знаменита українська актриса Ольга Сумська - мама двох дорослих доньок і вже два роки як бабуся, проте 53-річна зірка, як і раніше вражає квітучим зовнішнім виглядом: їй ніяк не даси її роки! Іноді артистка публікує в мережі архівні фото, доводячи, що роки йдуть їй тільки на користь і захоплюючи своєю красою. Нещодавно знаменитість взяла участь у концерті "Шлягер року" та захопила шикарним образом.

Знімками з заходу Ольга поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для появи на публіці вона обрала розкішну сукню-вишиванку від українського дизайнера Юлії Магдич. Білосніжний наряд довжини міді прикрашений красивою золотистою вишивкою, а доповнюють ефектний лук масивне червоне намисто і такого ж кольору туфлі-човники.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Як повідомила Сумська, в цей вечір відбулася прем'єра її пісні - так-так, артистка ще і чудово співає! Як і її чоловік Віталій Борисюк.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"#шлягерроку2019 Прем'єра пісні "ТИ,МОЯ КРАЇНА,ЄДИНА", - написала Ольга під знімками.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Красивий образ в етнічному стилі викликав цілий шквал компліментів від шанувальників знаменитості.

як завжди красуня

Дуже гарна святкова сукня!Ві неймовірна жінка.

Олічка, Ви найкраща

Зірка і все, плаття бомба,гарних свят

Красо України

Надзвичайно красиво. Ольга Ві чарівна жінка

Красуня

Лялечка !!

Олю,вітаю Вас з нагородою !!Плаття і намисто чудові

Шикарна сукня та пані Ольга

Красуня, як завжди

Дуже чарівноо!!!

Богиня наша улюблена Олечка.

Ві розкішна жінка! Виглядаєте на 1000%, і дуже красива сукня!

Гарну сукню і красива Оля

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська прикрасила обкладинку журналу, позуючи в розкішній сукні-вишиванці і захоплюючи своєю красою.