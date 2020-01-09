Всім бажаю: Ольга Сумська відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею

Ольга Сумська з доньками Антоніною та Ганною (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумська також відповіла на запитання про стать дитини

Старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна чекає на другу дитину. Про це стало відомо якраз 1 січня 2020 року. Можна сказати, що актриса зробила подарунок шанувальникам і родичам на Новий рік. Тоді 29-річна Тоня Паперна показала відповідне відео, позуючи біля прикрашеної ялинки. В ексклюзивному коментарі програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», народна артистка України Ольга Сумська прокоментувала стать дитини і розповіла, щодо чого радиться з вагітною дочкою.

29-річна Антоніна Паперна розсекретила вагітність в Інстаграмі. Її мама Ольга Сумська зараз відпочиває у Карпатах. Але спеціально для «Ранку з Україною» записала ексклюзивне відео.

«Так, знову стану бабусею! І усім цього бажаю. Адже це велике щастя! Стать дитини ми ще не знаємо. Тому що я дуже багато отримую запитань. Хто ж це буде: онук чи онученька? Чекаємо!» – заінтригувала Ольга Сумська в ефірі каналу «Україна».

Навіть відпочиваючи в горах, Ольга щодня на зв’язку з донькою. За словами народної артистки України, у неї для Антоніни є одна особлива порада – насолоджуватись цим прекрасним станом.

«Тоня постійно мені телефонує. Іноді радиться з того чи іншого питання. Я пригадую свої ті роки, коли я була вагітною. І думаю – Боже, як все швидко плине. Тому, знаєте, моя порада: доця, насолоджуйся цим станом!» – зазначила популярна акторка.

Тоня Паперна і Володимир Яглич (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Зазначимо, я що 29-річна донька народної артистки України Ольги Сумської Антоніна Паперна також пішла по стопах своєї зоряної матері. Тоня активно розвивається в ролі актриси і вже може похвалитися кількома знаками для себе ролями. На даний момент Антоніна живе у Москві разом зі своїм чоловіком - актором Володимиром Ягличем. Познайомилася пара в 2015 році. Саме тоді вони розсекретили свої відносини. Вперше вони вийшли в світ на прем'єрі фільму «Привид». До речі Яглич - колишній чоловік російської актриси Світлани Ходченкової. Влітку 2017 року у Паперної і Яглича народилася дочка.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська поділилася теплими родинними фото і фірмовим рецептом куті.