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Ольга Сумська знову стане бабусею: дочка актриси показала кругленький животик

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2020 - 12:04
Ольга Сумська знову стане бабусею: дочка актриси показала кругленький животик
Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/olgasumska)

Старша дочка зірки Антоніна Паперна чекає дитину

Народна артистка України Ольга Сумська дуже любить своїх рідних і вважає час, проведений з родиною, найціннішим. Тим більше, що їй нечасто вдається зібрати всіх разом - адже її старша дочка вже має свою сім'ю і живе в Москві, а молодша зайнята навчанням в університеті. Нещодавно актриса зворушила мережу чарівними архівними фото зі своєю старшою сестрою Наталею. А в перший день Нового року 2020 стало відомо, що у її родині очікується поповнення!

Ольга стане бабусею вдруге - її старшенька Антоніна Паперна вагітна другою дитиною. Про це розповіла сама дівчина на своїй сторінці в Instagram. Тоня в блискучій бірюзовій сукні поділилася коротким святковим відео, на якому показала помітно кругленький животик.

"Привіт, 2020", - підписала ролик 29-річна Паперна.

Відео: Антоніна Паперна показала "вагітний" живіт (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, що дівчина пішла по стопах зіркової мами і також стала актрисою. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем, з яким вже виховує дворічну доньку Єву. Тоня воліє не афішувати своє особисте життя, тому її маля досі ніхто не бачив.

Ольга Сумська знову стане бабусею: дочка актриси показала кругленький животик

Фото: Антоніна Паперна і Володимир Яглич (instagram.com/tonya_papernaya)

В коментарях фолловери почали обсипати дівчину привітаннями - деякі зазначили, що вже давно підозрювали, що вона знову вагітна.

  • Гарненька, хай у вас все складеться добре
  • Вітаю, мила! Щастя!
  • Суперр!!! Хлопчик чи дівчинка???
  • Ух ти!! Вітаю! Я раніше помітила, але подумала здалося )))
  • Супер
  • Вітаю вас. Щастя вашій родині!!!
  • Умничка!.Здоров'я бажаю!
  • Красуня!!!! Так йде тобі, щастя вам хлопці
  • Це велике щастя, вітаю!
  • Ухти!!!!! Тонечка!!!! З Новим роком! З Новим щастям! Я дуже рада за тебе
  • Здорово!!! Вітаю!!! @yaglych дарма часу не втрачав)
  • Краща прикраса дівчини це животик! З новим роком

Ольга Сумська знову стане бабусею: дочка актриси показала кругленький животик

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відверто зізналася, за що старша дочка ображається на неї. Виявилося, що актриса дуже мало уваги приділяла дівчинці в дитинстві - Антоніна заявила, що зі своєю дочкою буде проводити якомога більше часу.

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Новини України Ольга Сумськабеременнадочь
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