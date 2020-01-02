Ольга Сумська знову стане бабусею: дочка актриси показала кругленький животик

Старша дочка зірки Антоніна Паперна чекає дитину
Народна артистка України Ольга Сумська дуже любить своїх рідних і вважає час, проведений з родиною, найціннішим. Тим більше, що їй нечасто вдається зібрати всіх разом - адже її старша дочка вже має свою сім'ю і живе в Москві, а молодша зайнята навчанням в університеті. Нещодавно актриса зворушила мережу чарівними архівними фото зі своєю старшою сестрою Наталею. А в перший день Нового року 2020 стало відомо, що у її родині очікується поповнення!
Ольга стане бабусею вдруге - її старшенька Антоніна Паперна вагітна другою дитиною. Про це розповіла сама дівчина на своїй сторінці в Instagram. Тоня в блискучій бірюзовій сукні поділилася коротким святковим відео, на якому показала помітно кругленький животик.
"Привіт, 2020", - підписала ролик 29-річна Паперна.
Відео: Антоніна Паперна показала "вагітний" живіт (instagram.com/tonya_papernaya)
Нагадаємо, що дівчина пішла по стопах зіркової мами і також стала актрисою. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем, з яким вже виховує дворічну доньку Єву. Тоня воліє не афішувати своє особисте життя, тому її маля досі ніхто не бачив.
Фото: Антоніна Паперна і Володимир Яглич (instagram.com/tonya_papernaya)
В коментарях фолловери почали обсипати дівчину привітаннями - деякі зазначили, що вже давно підозрювали, що вона знову вагітна.
Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відверто зізналася, за що старша дочка ображається на неї. Виявилося, що актриса дуже мало уваги приділяла дівчинці в дитинстві - Антоніна заявила, що зі своєю дочкою буде проводити якомога більше часу.