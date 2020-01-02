Ольга Сумська знову стане бабусею: дочка актриси показала кругленький животик

Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/olgasumska)

Старша дочка зірки Антоніна Паперна чекає дитину

Народна артистка України Ольга Сумська дуже любить своїх рідних і вважає час, проведений з родиною, найціннішим. Тим більше, що їй нечасто вдається зібрати всіх разом - адже її старша дочка вже має свою сім'ю і живе в Москві, а молодша зайнята навчанням в університеті. Нещодавно актриса зворушила мережу чарівними архівними фото зі своєю старшою сестрою Наталею. А в перший день Нового року 2020 стало відомо, що у її родині очікується поповнення!

Ольга стане бабусею вдруге - її старшенька Антоніна Паперна вагітна другою дитиною. Про це розповіла сама дівчина на своїй сторінці в Instagram. Тоня в блискучій бірюзовій сукні поділилася коротким святковим відео, на якому показала помітно кругленький животик.

"Привіт, 2020", - підписала ролик 29-річна Паперна.

Відео: Антоніна Паперна показала "вагітний" живіт (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, що дівчина пішла по стопах зіркової мами і також стала актрисою. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем, з яким вже виховує дворічну доньку Єву. Тоня воліє не афішувати своє особисте життя, тому її маля досі ніхто не бачив.

Фото: Антоніна Паперна і Володимир Яглич (instagram.com/tonya_papernaya)

В коментарях фолловери почали обсипати дівчину привітаннями - деякі зазначили, що вже давно підозрювали, що вона знову вагітна.

Гарненька, хай у вас все складеться добре

Вітаю, мила! Щастя!

Суперр!!! Хлопчик чи дівчинка???

Ух ти!! Вітаю! Я раніше помітила, але подумала здалося )))

Супер

Вітаю вас. Щастя вашій родині!!!

Умничка!.Здоров'я бажаю!

Красуня!!!! Так йде тобі, щастя вам хлопці

Це велике щастя, вітаю!

Ухти!!!!! Тонечка!!!! З Новим роком! З Новим щастям! Я дуже рада за тебе

Здорово!!! Вітаю!!! @yaglych дарма часу не втрачав)

Краща прикраса дівчини це животик! З новим роком

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відверто зізналася, за що старша дочка ображається на неї. Виявилося, що актриса дуже мало уваги приділяла дівчинці в дитинстві - Антоніна заявила, що зі своєю дочкою буде проводити якомога більше часу.