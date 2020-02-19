Очікування vs реальність: Alyona Alyona в купальнику потішила фото з відпочинку на Балі

Пишнотіла артистка не соромиться публікувати смішні фото в купальнику
Реперша Alyona Alyona - справжнє джерело позитиву для своїх шанувальників. Зараз артистка відпочиває на сонячному острові Балі і нещодавно продемонструвала там ефектні пози з йоги, запропонувавши фанам вгадати їх назви. Пишнотіла зірка не соромиться показувати свої апетитні форми і з задоволенням позує в купальнику.
На своїй сторінці в Instagram зірка хіп-хопу поділилася підбіркою яскравих і цікавих фото з серії "очікування і реальність". Альона в чорному купальнику показує, як проходить її відпустка. При цьому після кожного вдалого кадру йде схожий, але смішний - як найчастіше й виходить у житті.
Весела співачка продемонструвала, як виринає з басейну, відкинувши голову назад. Також Alyona Alyona зафіксувала, як релаксує на надувному матраці з коктейлем в руках і засмагає на шезлонгу.
"ОЧІКУВАННЯ VS РЕАЛЬНІСТЬ", - прокоментувала барвисті фото знаменитість.
Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Дівчина явно не має жодних комплексів щодо своєї зовнішності - через це багато шанувальників її і люблять, як і за яскраве почуття гумору і невичерпний оптимізм. Вони тут же поставили безліч лайків під публікацією і залишили багато теплих коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)
Нагадаємо, раніше апетитна Alyona Alyona в купальнику показала, як грається в басейні.