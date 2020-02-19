Очікування vs реальність: Alyona Alyona в купальнику потішила фото з відпочинку на Балі

Реперша Alyona Alyona - справжнє джерело позитиву для своїх шанувальників. Зараз артистка відпочиває на сонячному острові Балі і нещодавно продемонструвала там ефектні пози з йоги, запропонувавши фанам вгадати їх назви. Пишнотіла зірка не соромиться показувати свої апетитні форми і з задоволенням позує в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram зірка хіп-хопу поділилася підбіркою яскравих і цікавих фото з серії "очікування і реальність". Альона в чорному купальнику показує, як проходить її відпустка. При цьому після кожного вдалого кадру йде схожий, але смішний - як найчастіше й виходить у житті.

Весела співачка продемонструвала, як виринає з басейну, відкинувши голову назад. Також Alyona Alyona зафіксувала, як релаксує на надувному матраці з коктейлем в руках і засмагає на шезлонгу.

"ОЧІКУВАННЯ VS РЕАЛЬНІСТЬ", - прокоментувала барвисті фото знаменитість.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Дівчина явно не має жодних комплексів щодо своєї зовнішності - через це багато шанувальників її і люблять, як і за яскраве почуття гумору і невичерпний оптимізм. Вони тут же поставили безліч лайків під публікацією і залишили багато теплих коментарів.

Ти звичайно без комплексів взагалі і це підкуповує

Тієї миті коли фотки Альони в 100500 разів крутіші ніж фото різних інстаграм-блогерів))) дико плюсую!

Русалка у морі,мавка у лісі

Ахах))) Альона, ти божествена в будь-якій ситуації

Молодець. Міліон худишок позаздрять такій впевненості!!! Так тримать

все одно цариця

Люблю людей без фільтрів!!!! Натюрель

Касатка, мати

Яка богиня

Тут все виглядає як реальність

Гармата

Комплекси та Олени це різні речі

Красунняяяя

Альоно дайте будь ласка пораду, як можна бути такою впевненою в собі. Дико вам заздрю) Вам це личить

Хорошого відпочинку!

Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, раніше апетитна Alyona Alyona в купальнику показала, як грається в басейні.