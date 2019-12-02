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З таємничим незнайомцем: alyona alyona епатувала прозорим нарядом на M1 Music Awards

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.12.2019 - 09:56
З таємничим незнайомцем: alyona alyona епатувала прозорим нарядом на M1 Music Awards
alyona alyona (фото: прес-служба)

Тепер шанувальники співачки обговорюють, з ким же вона була на червоній доріжці

Головна зірка українського хіп-хопу і музичне відкриття цього року – реп-виконавиця alyona alyona вперше взяла участь у премії M1 Music Awards. На червоній доріжці перед початком церемонії Альона з'явилася у несподівано відвертому вбранні – червоному прозорому платті від невідомого дизайнера.

Цікаво, що разом із Альоною в такому ж костюмі був і молодий чоловік, ім'я якого поки залишається загадкою. Це хлопець співачки, її друг або, може бути, новий хіп-хоп артист? Цього ми поки не знаємо.

З таємничим незнайомцем: alyona alyona епатувала прозорим нарядом на M1 Music Awards

З таємничим незнайомцем: alyona alyona епатувала прозорим нарядом на M1 Music Awards

Фото: прес-служба артистки

В соціальних мережах і в кулуарах премії гадають, що ж означав такий несподіваний образ Альони? Багато сходяться в думці, що таким чином реп-артистка привертає увагу до теми бодипозитива. Самоіронія на адресу зайвої ваги і своєї комплекції не раз простежувалася і в текстах пісень самої співачки. А одним з останніх її кліпів став соціальний проект "Булінг", де вона виступила на підтримку всіх "непохожих", хто опиняється під тиском однолітків в школі чи на вулиці.

З таємничим незнайомцем: alyona alyona епатувала прозорим нарядом на M1 Music Awards

Фото: прес-служба артистки

Варто нагадати, що буквально на цьому тижні alyona alyona представила новий міні-альбом "В хаті МА", куди увійшли вже відомі хіти "Мамин суп", "Завтра" і зворушлива балада "Казка", де ми вперше почули, як Альона не тільки читає, а й співає.

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Новини України певецчервона доріжкаAlyona Alyona
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