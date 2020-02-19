Ожидание vs реальность: Alyona Alyona в купальнике позабавила фото с отдыха на Бали

Рэперша Alyona Alyona - настоящий источник позитива для своих поклонников. Сейчас артистка отдыхает на солнечном острове Бали и недавно продемонстрировала там эффектные позы из йоги, предложив фанам угадать их названия. Пышнотелая звезда не стесняется показывать свои аппетитные формы и с удовольствием позирует в купальнике.

На своей странице в Instagram звезда хип-хопа поделилась подборкой ярких и забавных фото из серии "ожидание и реальность". Алена в черном купальнике показывает, как проходит ее отпуск. При этом после каждого удачного кадра идет похожий, но смешной - как чаще всего и выходит в жизни.

Юморная певица продемонстрировала, как выныривает из бассейна, откинув голову назад. Также Alyona Alyona запечатлела, как релаксирует на надувном матрасе с коктейлем в руках и загорает на шезлонге.

"ОЧІКУВАННЯ VS РЕАЛЬНІСТЬ", - прокомментировала красочные фото знаменитость.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Девушка явно не имеет никаких комплексов относительно своей внешности - за это многие поклонники ее и любят, как и за яркое чувство юмора и неиссякаемый оптимизм. Они тут же поставили множество лайков под ее публикацией и оставили много теплых комментариев.

Ты конечно без комплексов вообще и это подкупает

Той момент коли фотки Альони в 100500 разів крутіші ніж фото різних інстаграм-блогерів))) дико плюсую!

Русалка у морі,мавка у лісі

Ахах))) Альона, ти божествена в будь-якій ситуації

Молодець. Мiлiон худишок позаздрять такiй впевненостi!!! Так тримать

все равно царица

Люблю людей без фільтрів!!!! Натюрель

Касатка, мать

Какая богиня

Тут все выглядит как реальность

Пушка

Комплексы и Алёны это разные вещи

Красунняяяя

Альоно дайте будь ласка пораду, як можна бути такою впевненою в собі. Дико вам заздрю) Вам це личить

Хорошего отдыха!

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, ранее аппетитная Alyona Alyona в купальнике показала, как резвится в бассейне.