Ожидание vs реальность: Alyona Alyona в купальнике позабавила фото с отдыха на Бали

Пышнотелая артистка не стесняется публиковать смешные фото в купальнике
Рэперша Alyona Alyona - настоящий источник позитива для своих поклонников. Сейчас артистка отдыхает на солнечном острове Бали и недавно продемонстрировала там эффектные позы из йоги, предложив фанам угадать их названия. Пышнотелая звезда не стесняется показывать свои аппетитные формы и с удовольствием позирует в купальнике.
На своей странице в Instagram звезда хип-хопа поделилась подборкой ярких и забавных фото из серии "ожидание и реальность". Алена в черном купальнике показывает, как проходит ее отпуск. При этом после каждого удачного кадра идет похожий, но смешной - как чаще всего и выходит в жизни.
Юморная певица продемонстрировала, как выныривает из бассейна, откинув голову назад. Также Alyona Alyona запечатлела, как релаксирует на надувном матрасе с коктейлем в руках и загорает на шезлонге.
"ОЧІКУВАННЯ VS РЕАЛЬНІСТЬ", - прокомментировала красочные фото знаменитость.
Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Девушка явно не имеет никаких комплексов относительно своей внешности - за это многие поклонники ее и любят, как и за яркое чувство юмора и неиссякаемый оптимизм. Они тут же поставили множество лайков под ее публикацией и оставили много теплых комментариев.
Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)
Напомним, ранее аппетитная Alyona Alyona в купальнике показала, как резвится в бассейне.