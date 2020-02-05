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Пускаю хвилі: Alyona Alyona в купальнику показала, як розважається в басейні

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.02.2020 - 14:29
Пускаю хвилі: Alyona Alyona в купальнику показала, як розважається в басейні
Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Пишнотіла артистка весело проводить час на Балі

Яскрава зірка українського хіп-хопу Alyona Alyona підкорила своїми хітами не тільки своїх співвітчизників, але і західних критиків. При цьому реперша з Баришівки і не думає зупинятися і регулярно тішить шанувальників новими роботами - так, вже в першому місяці 2020 року вона представила кліп на пісню «Дикі танці» з торішнього EP «В хаті МА». Після чого вирішила все ж трохи відпочити і полетіла на острів Балі в Індонезії.

Альона весело проводить час біля басейну - на своїй сторінці в Instagram вона поділилася цікавими відеороликами, в яких показала, як грається у воді. Пишнотіла артистка приміряла злитний чорний купальник без бретелей, який щільно облягає її соковиті форми.

На одному з відео реперша весело стрибає на рожевий надувний матрац, повернувшись до нього спиною.

А на іншому - стрибає в басейн з бортика "бомбочкою", викликаючи великі хвилі.

"Пускаю хвилі", - так і прокоментувала кумедні відео Alyona Alyona.

Відео: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Підписники залишилися в захваті від позитиву артистки і залишили їй багато теплих відгуків, бажаючи також гарного відпочинку.

  • Кайф
  • Крутишка
  • Альона, ви така чудова
  • Ти крута. Подобається все, що ти робиш
  • Як там у Монатіка - «Сьогодні я русалка , я створюю хвилі»
  • Прикольний тюлєнь
  • Краса врятує світ
  • яка ж все-таки Альона ти крута!!!
  • хорошого відпочинку!!
  • Яка ж ти весела!! Клас
  • Ну ти і АГОНЬ
  • Дніпро трухнуло трохи!!!
  • Чисто українська жінка
  • ти крута! Всім бажаю так кайфувати незалежно від того яка у вас фігура і вага
  • Ахахахаха ти класна

Пускаю хвилі: Alyona Alyona в купальнику показала, як розважається в басейні

Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, раніше alyona alyona і Джамала іронічно й зухвало заспівали про звороті популярності в епоху соціальних мереж.

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