Пускаю хвилі: Alyona Alyona в купальнику показала, як розважається в басейні

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Пишнотіла артистка весело проводить час на Балі

Яскрава зірка українського хіп-хопу Alyona Alyona підкорила своїми хітами не тільки своїх співвітчизників, але і західних критиків. При цьому реперша з Баришівки і не думає зупинятися і регулярно тішить шанувальників новими роботами - так, вже в першому місяці 2020 року вона представила кліп на пісню «Дикі танці» з торішнього EP «В хаті МА». Після чого вирішила все ж трохи відпочити і полетіла на острів Балі в Індонезії.

Альона весело проводить час біля басейну - на своїй сторінці в Instagram вона поділилася цікавими відеороликами, в яких показала, як грається у воді. Пишнотіла артистка приміряла злитний чорний купальник без бретелей, який щільно облягає її соковиті форми.

На одному з відео реперша весело стрибає на рожевий надувний матрац, повернувшись до нього спиною.

А на іншому - стрибає в басейн з бортика "бомбочкою", викликаючи великі хвилі.

"Пускаю хвилі", - так і прокоментувала кумедні відео Alyona Alyona.

Відео: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Підписники залишилися в захваті від позитиву артистки і залишили їй багато теплих відгуків, бажаючи також гарного відпочинку.

Кайф

Крутишка

Альона, ви така чудова

Ти крута. Подобається все, що ти робиш

Як там у Монатіка - «Сьогодні я русалка , я створюю хвилі»

Прикольний тюлєнь

Краса врятує світ

яка ж все-таки Альона ти крута!!!

хорошого відпочинку!!

Яка ж ти весела!! Клас

Ну ти і АГОНЬ

Дніпро трухнуло трохи!!!

Чисто українська жінка

ти крута! Всім бажаю так кайфувати незалежно від того яка у вас фігура і вага

Ахахахаха ти класна

Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, раніше alyona alyona і Джамала іронічно й зухвало заспівали про звороті популярності в епоху соціальних мереж.