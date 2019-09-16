"Ой, що буде": Дорофєєва заінтригувала мережу пікантним фото з Дантесом

Володимир пристрасно тримає дружину на руках
Надя Дорофєєва живе в дуже насиченому темпі - скоро у групи "Время и Стекло" відбудеться концерт, до якого вона та її партнер Позитив активно готуються. Дійшло навіть до того, що співачці дуже рідко вдається поснідати вдома з коханим чоловіком - втім, днями це все ж сталося, і щаслива артистка поділилася милим "домашнім" фото без макіяжу. Тепер же вона заінтригувала всіх своїх шанувальників цікавою заявою.
Надя опублікувала пікантне фото з Володимиром Дантесом - дівчина стрибнула на руки до коханого і ніжно обіймає його за шию, а той підтримує її за сідниці і закохано дивиться вгору на дружину. А от підпис до світлини змусив фанів посилено гадати, що ж таке цікаве скоро відбудеться.
"Пишаюся тобою дуже! Ой хлопці ....) що буде", - загадково написала Дорофєєва.
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)
Підписники артистки тут же почали будувати здогади. Так як це явно пов'язано з Дантесом, деякі припустили, що у пари буде дитина. Інші ж вважають, що Володимир представить якийсь свій новий проект - можливо, навіть повернеться на сцену як виконавець.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, Надя Дорофєєва блиснула пружними формами в облягаючому спортивному костюмі на відео з репетиційної бази.
Також Надя Дорофєєва зізналася в непростих відносинах з Володимиром Дантесом.