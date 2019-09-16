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"Ой, що буде": Дорофєєва заінтригувала мережу пікантним фото з Дантесом

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.09.2019 - 10:26
"Ой, що буде": Дорофєєва заінтригувала мережу пікантним фото з Дантесом
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Володимир пристрасно тримає дружину на руках

Надя Дорофєєва живе в дуже насиченому темпі - скоро у групи "Время и Стекло" відбудеться концерт, до якого вона та її партнер Позитив активно готуються. Дійшло навіть до того, що співачці дуже рідко вдається поснідати вдома з коханим чоловіком - втім, днями це все ж сталося, і щаслива артистка поділилася милим "домашнім" фото без макіяжу. Тепер же вона заінтригувала всіх своїх шанувальників цікавою заявою.

Надя опублікувала пікантне фото з Володимиром Дантесом - дівчина стрибнула на руки до коханого і ніжно обіймає його за шию, а той підтримує її за сідниці і закохано дивиться вгору на дружину. А от підпис до світлини змусив фанів посилено гадати, що ж таке цікаве скоро відбудеться.

"Пишаюся тобою дуже! Ой хлопці ....) що буде", - загадково написала Дорофєєва.

&quot;Ой, що буде&quot;: Дорофєєва заінтригувала мережу пікантним фото з Дантесом

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники артистки тут же почали будувати здогади. Так як це явно пов'язано з Дантесом, деякі припустили, що у пари буде дитина. Інші ж вважають, що Володимир представить якийсь свій новий проект - можливо, навіть повернеться на сцену як виконавець.

  • Маленький дантесик нарешті може?!
  • Кращі!
  • Невже Вова знову заспіває? *Хоч би,Вова випустив сольні треки*, *хоч би Вова випустив сольні треки*
  • Точноооооо , вже ж осінь. в інтерв'ю Вова обіцяв якийсь проект
  • Класні
  • Шалено сподіваюся , що Вова повертається в музичну кар'єру і ми зовсім скоро почуємо нову пісню , або ж вашу спільну
  • Дітлахи нарешті?
  • О. Травень.Гад! Я просто вмираю від офигенности і молоти цієї пари
  • Які ви милі
  • Моя улюблена пара. Боже, які ж ви гарні. Выставляйтк частіше спільні фотографії
  • Міс Інтрига 2019 - Надя Дорофєєва

&quot;Ой, що буде&quot;: Дорофєєва заінтригувала мережу пікантним фото з Дантесом

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва блиснула пружними формами в облягаючому спортивному костюмі на відео з репетиційної бази.

Також Надя Дорофєєва зізналася в непростих відносинах з Володимиром Дантесом.

Буде Vislovo: Надя Дорофєєва блиснула пружними формами в облягаючому спортивному костюмі Кудлата і без макіяжу: Надя Дорофєєва показала щасливий домашній ранок
Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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