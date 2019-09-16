"Ой, что будет": Дорофеева заинтриговала сеть пикантным фото с Дантесом

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Владимир страстно держит жену на руках

Надя Дорофеева живет в очень насыщенном темпе - скоро у группы "Время и Стекло" состоится концерт, к которому она и ее партнер Позитив активно готовятся. Дошло даже до того, что певице очень редко удается позавтракать дома с любимым мужем - впрочем, на днях это все же произошло, и счастливая артистка поделилась милым "домашним" фото без макияжа. Теперь же она заинтриговала всех своих поклонников интересным заявлением.

Надя опубликовала пикантное фото с Владимиром Дантесом - девушка запрыгнула на руки к любимому и нежно обнимает его за шею, а тот поддерживает ее за ягодицы и влюбленно смотрит вверх на супругу. А вот подпись к снимку заставила фанатов усиленно гадать, что же такое интересное скоро произойдет.

"Горжусь тобой очень! Ой ребята ....) что будет", - загадочно написала Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики артистки тут же принялись строить догадки. Так как это явно связано с Дантесом, некоторые предположили, что у пары будет ребенок. Другие же считают, что Владимир представит какой-то свой новый проект - возможно, даже вернется на сцену как исполнитель.

Маленький дантесик наконец может?!

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Неужели Вова снова запоёт? *Хоть бы,Вова выпустил сольные треки*, *хоть бы Вова выпустил сольные треки*

Точноооооо , уже ж осень. в интервью Вова обещал какой то проект

Классные

Безумно надеюсь , что Вова возвращается в музыкальную карьеру и мы совсем скоро услышим новую песню , или же вашу совместную

Детишки наконец-то?

О.Май.Гад! Я просто умираю от офигенности и молоты этой пары

Какие вы милые

Моя любимая пара. Боже, какие же вы красивые. Выставляйтк чаще совместные фотографии

Мисс Интрига 2019 - Надя Дорофеева

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева сверкнула упругими формами в облегающем спортивном костюме на видео с репетиционной базы.

Также Надя Дорофеева призналась в непростых отношениях с Владимиром Дантесом.