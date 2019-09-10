Кудлата і без макіяжу: Надя Дорофєєва показала щасливий домашній ранок

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка зізналася, що дуже рідко виходить поснідати вдома

У Наді Дорофєєвої дуже щільний графік - артистка дає концерти, займається своїм магазином одягу, а також знімається у різних фотосесіях. Так, нещодавно співачка вдруге прикрасила обкладинку глянцевого журналу, при цьому позувала в ефектній міні-сукні. Тому моменти, коли їй вдається побути вдома з коханим чоловіком, особливо цінні.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця показала рідкісний ранок, коли їй вдалося поснідати вдома. На фото Надя відображена в спортивній туніці і з тарілкою каші в руках. При цьому на обличчі дівчини немає ні грама макіяжу, а на голові - кошлатий пучок із волосся. До речі, сидить вона за столом на терасі.

"Сніданок вдома - рідкість і щастя", - поділилася Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники захопилися природною красою артистки і залишили їй багато теплих відгуків.

Ще без макіяжу, така прям. з тобою починається і доброго ранку

Мила

Мимишность цього фото просто зашкалює

Приємного апетиту

Красива

Немає слів. Яка красуня

Така зайчик, ось тепер ранок точно добру

Приємного апетиту. А де ж Вова? Це він тобі приготував?

Ти завжди така гарна вранці прокидаєшся?

Богиня. А латте?

Сніданок вдома. Це любов. Сама готувала цей шедевр???

Яка ідеальна без мейк

Красуня

Надя без фарби, ще краше

Така няшечка з мінімумом мейку

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва перевтілилася в спокусливу русалку. Співачка позувала лежачи на підлозі в кроп-блузці і спідниці з паєтками. Кадр був зроблений в рамках фотосесії для глянцю.

До речі, Надя Дорофєєва проговорилася про складнощі у відносинах з чоловіком Володимиром Дантесом. Вона розповіла про приступи ревнощів і про те, що навіть відвідувала психолога.