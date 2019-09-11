Буде Vislovo: Надя Дорофєєва блиснула пружними формами в облягаючому спортивному костюмі

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва похвалилася ідеальними формами

Надя Дорофєєва може "похвалитися" дійсно дуже насиченими буднями. Дорофєєва та Олексій Завгородній активно готуються до майбутнього концерту "Время и Стекло" під назвою "Vislovo", який пройде в жовтні в Києві. Чи не кожен день Дорофєєва показує різні фото та відео з репетиційного залу, де вони відточують нові виступи.

При цьому тренування дійсно насичені. Більш того, вокалістцы поп-групи деколи складно приховати втому. Останнім часом Дорофєєва часто стала показувати "похмурі" фото. Приміром, нещодавно вона показала домашній ранок, позуючи без макіяжу, з тарілкою вівсянки.

І ось, новий день - нова тренування. На своїй сторінці в мережі instagram Дорофєєва показала відео з репетиційної бази. у кадрі бачимо спортивну співачку, в облягаючому двоколірному костюмі, що підкреслює точені форми української виконавиці. Надя також показує свої форми і пружні м'язи.

Примітно, що в кінці відео Дорофєєва приємно потішила шанувальників "бонусом". Співачка "блиснула" сідницями на камеру. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

До речі, буквально сьогодні, 11 вересня, ще одна українська виконавиця поділилася спортивною мотивацією і показала свої форми в облягаючому костюмі. Потап і Настя Каменських показали нові відео з тренування. При цьому на цей раз тренування пройшла в ігровій формі - вони грали в баскетбол.

Також Надя Дорофєєва зізналася в непростих відносинах з Володимиром Дантесом.