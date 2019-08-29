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"Здавалося, що життя скінчилося": Дорофєєва розповіла про непрості стосунки з Дантесом

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.08.2019 - 09:49
"Здавалося, що життя скінчилося": Дорофєєва розповіла про непрості стосунки з Дантесом
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

За словами співачки, їй навіть довелося звертатися за допомогою до психолога

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес - приклад міцної подружньої пари, яка регулярно розчулює шанувальників зворушливими спільними фото і проявами любові. Артисти явно щасливі і насолоджуються кожною проведеною разом хвилиною - так, влітку вони влаштували собі яскраву відпустку, відправившись на яхті борознити води Середземного моря біля берегів Італії і радуючи фанів романтичними світлинами. Тим дивніше визнання, яке Надя зробила в інтерв'ю журналу Cosmopolitan.

Виявилося, що на початку їх стосунків пара відчувала помітні труднощі, особливо учасниця групи "Время и Стекло". Як зізналася Дорофєєва, для неї виявилося проблемою самотність і тривала відсутність коханого через його роботу.

"Коли Вова почав активно подорожувати, мені здавалося, що життя скінчилося. Протягом тижня після першої подорожі я йому виносила мозок, лаялася й говорила, що ми не зможемо так жити", – зізналася співачка.

&quot;Здавалося, що життя скінчилося&quot;: Дорофєєва розповіла про непрості стосунки з Дантесом

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Більше того - Надя мучилася через ревнощі до подруг чоловіка і навіть звернулася за допомогою до психолога.

"Раніше я навіть подруг Вовиних не могла терпіти. Відвідувала психолога через свої ревнощі і просила поради, як перестати їсти мозок коханому. А потім все різко перевернулося: я відчула, що стала самостійною жінкою", - поділилася Дорофєєва.

&quot;Здавалося, що життя скінчилося&quot;: Дорофєєва розповіла про непрості стосунки з Дантесом

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

У розмові було піднято і питання про те, як артистка відноситься до нерідких жартів про неуспішність її чоловіка у порівнянні з її кар'єрою. Однак Надя впевнена, що Володимир - неймовірно талановитий і його час ще настане, а вона завжди буде його підтримувати.

"Крім того, що Вова володіє неймовірним почуттям гумору, я вважаю його набагато крутіше і талановитіші себе. Знаю, його розквіт прийде зовсім скоро. Він не хоче робити продукт, який йому не подобається. Він шукає те, що справжнє, і має все для того, щоб стати суперзіркою", - впевнена любляча дружина Дантеса.

&quot;Здавалося, що життя скінчилося&quot;: Дорофєєва розповіла про непрості стосунки з Дантесом

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, нещодавно знаменитість прикрасила обкладинку популярного глянцевого журналу, до речі, Надя Дорофєєва удостоїлася цієї почесті вже другий раз. Співачка позувала у ефектному міні-платті насиченого блакитного кольору, що відкриває одне плече красуні.

Раніше Надя Дорофєєва потішила "сонним" фото з відпустки з чоловіком Володимиром Дантесом. Відображена без макіяжу артистка жартома запропонувала фанатам відшукати на знімку її чоловіка. Підписники Надії захопилися її природною красою і попросили викладати побільше фото з коханим чоловіком.

"Хейтерам присвячується": Надя Дорофєєва здивувала шанувальників дивним жестом "Нереально красива": Надя Дорофєєва в міні-сукні прикрасила обкладинку глянцю
Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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