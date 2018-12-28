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У відтінках синього: Дакота Джонсон похвалилася новими зйомками (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2018 - 22:20
У відтінках синього: Дакота Джонсон похвалилася новими зйомками (фото)
Фото: Дакота Джонсон (instagram.com/dakotajohnsonita)

Зірка "50 відтінків сірого" завершила рік яскравою фотозйомкою

На своїй сторінці у мікро-блозі Instagram амерканская акторка і модель Дакота Джонсон поділилася кадрами з останньої зйомки для випуску італійського Vanity Fair.

У відтінках синього: Дакота Джонсон похвалилася новими зйомками (фото)

Фото: Зірка "Відтінків" приміряла декілька образів (instagram.com/dakotajohnsonita)

Зірка культового фільму "П'ятдесят відтінків сірого" втілила в життя чуттєвий образ, примірявши кілька нарядів, найяскравішим з яких виявилося синя сукня. Фото в цій сукні редактори вибрали на обкладинку видання.

У відтінках синього: Дакота Джонсон похвалилася новими зйомками (фото)

Фото: Найбільш вигідно Дакота виглядала в синій сукні (instagram.com/dakotajohnsonita)

Акторка не змогла не поділитися зі своїми шанувальниками вдалою фотозйомкою, проте вона не стала розгорнуто коментувати фото в Instagram, підписавши знімки лаконічно - "Dakota photographed by Carter Smith for @vanityfairitalia".

У відтінках синього: Дакота Джонсон похвалилася новими зйомками (фото)

Фото: Зйомки вийшли дуже чуттєвими (instagram.com/dakotajohnsonita)

Зізнємося, що зовсім нечисленні підписники Дакоти дуже мляво прокоментували фото зірки, залишивши деякі кадри зовсім без уваги.

У відтінках синього: Дакота Джонсон похвалилася новими зйомками (фото)

У відтінках синього: Дакота Джонсон похвалилася новими зйомками (фото)

У відтінках синього: Дакота Джонсон похвалилася новими зйомками (фото)

Скріншот:Коментарі підписників до фотографій Дакоти Джонсон (instagram.com/dakotajohnsonita)

"Вау! Вибачте, але я повинен сказати це: вона така "Анастейша" тут", "Я закохався в твою фотографію", "Прекрасна як королева, найкраща в світі", - все ж знайшли схвальні слова фанати Дакоти.

Ми також писали про те, що зірка "50 відтінків сірого", акторка Дакота Джонсон приїхала на Міжнародний кінофестиваль у Марокко в мінімалістичній сукніз весняної колекції українського бренду Bevza.

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