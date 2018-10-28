Батько Меган Маркл підніс їй неприємний сюрприз

Колаж (РБК-Україна)

Батько герцогині заявляє про свої права на онуку

Батько дружини принца Гаррі може подати на королівське сімейство в суд. Томас Маркл спочатку зрадів звістці про вагітність дочки, але потім вирішив піднести їй неприємний сюрприз і заявити про свої права на онуку.

Як стало відомо британським таблоїдам, в тому випадку,якщо Томас не буде бачитися з дитиною своєї дочки, він має намір подати в суд на королівську сім'ю Великобританії.

Фото: Томас Маркл з королівською родиною (East News)

Томас Маркл хоче вирішити це питання мирно і зустрітися з Меган і Гаррі, щоб обговорити ситуацію, що склалася. А щоб це стало можливим, він вже зв'язався з архієпископом Кентерберійським, який вінчав Меган і Гаррі, сподіваючись на те, що той допоможе влаштувати цю зустріч.

Як раніше ми писали, батько Меган Маркл розповів, як дізнався про вагітність дочки.

до Речі, принц Гаррі зробив зворушливе заяву перед тисячами прихильників.

А також розповідали про те, що Меган Маркл вперше прокоментувала свою вагітність.