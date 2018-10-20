ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Я очень горд": принц Гарри сделал трогательное заявление перед тысячами поклонников (фото)

Lite » Звезды 20.10.2018 - 20:00
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Принц признался, что рад узнать о пополнении в семье в компании спортсменов Invictus Games

Герцог Сассекский перед толпой поклонников откровенно поделился "личной радостью": он рассказал, что скоро станет отцом на церемонии открытия Invictus Games ("Игры непокоренных" – прим. ред.) в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Королевскую пару приветствовали толпы обожающих поклонников, еще до того, как Гарри вышел на сцену, чтобы поприветствовать спортсменов, принимающих участие в конкурсе, который он учредил в 2014 году. Во время самой речи Гарри сказал: "прежде всего, спасибо за то, что вы тепло принимали Меган и меня последние несколько дней".

 

Фото: (dailymail.co.uk)

Также принц Гарри добавил, что он рад разделить личную радость со всеми присутствующими на открытии ежегодных соревнований Invictus Games.

"Я очень горд, что смог представить вам мою жену, и мы были так рады, что имеем возможность отпраздновать личную радость пополнения в семье с вами всеми", — сказал герцог Сассекский.

Invictus Games — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Соревнования включают в себя греблю на тренажерах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.

Напомним, что жена принца Чарльза требует развода в преддверии дня его рождения.

Также мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри посетили пляжную вечеринку с серфингистами.

До этого сообщалось, что Сестра Кейт Миддлтон родила первенца.

 Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины Меган Марклпринц ГаррибеременностьInvictus Games Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь