"Я очень горд": принц Гарри сделал трогательное заявление перед тысячами поклонников (фото)

Принц признался, что рад узнать о пополнении в семье в компании спортсменов Invictus Games
Герцог Сассекский перед толпой поклонников откровенно поделился "личной радостью": он рассказал, что скоро станет отцом на церемонии открытия Invictus Games ("Игры непокоренных" – прим. ред.) в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.
Королевскую пару приветствовали толпы обожающих поклонников, еще до того, как Гарри вышел на сцену, чтобы поприветствовать спортсменов, принимающих участие в конкурсе, который он учредил в 2014 году. Во время самой речи Гарри сказал: "прежде всего, спасибо за то, что вы тепло принимали Меган и меня последние несколько дней".
Фото: (dailymail.co.uk)
Также принц Гарри добавил, что он рад разделить личную радость со всеми присутствующими на открытии ежегодных соревнований Invictus Games.
"Я очень горд, что смог представить вам мою жену, и мы были так рады, что имеем возможность отпраздновать личную радость пополнения в семье с вами всеми", — сказал герцог Сассекский.
Invictus Games — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Соревнования включают в себя греблю на тренажерах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.
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Видео: (video.rbc.ua)