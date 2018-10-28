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Отец Меган Маркл преподнес ей неприятный сюрприз

Lite » Звезды 28.10.2018 - 19:25
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Отец герцогини заявляет о своих правах на внучку

Отец жены принца Гарри может подать на королевское семейство в суд. Томас Маркл сначала обрадовался известию о беременности дочери, но потом решил преподнести ей неприятный сюрприз и заявить о своих правах на внучку.

Как стало известно британским таблоидам, в том случае,если Томас не будет видеться с ребенком своей дочери, он намерен подать в суд на королевскую семью Великобритании.

Отец Меган Маркл преподнес ей неприятный сюрпризФото: Томас Маркл с королевской семьей (East News)

Томас Маркл хочет решить этот вопрос мирно и встретиться с Меган и Гарри, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. А чтобы это стало возможным, он уже связался с архиепископом Кентерберийским, который венчал Меган и Гарри, надеясь на то, что тот поможет устроить эту встречу.

Как ранее мы писали, отец Меган Маркл рассказал, как узнал о беременности дочери.

Кстати, принц Гарри сделал трогательное заявление перед тысячами сторонников.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл впервые прокомментировала свою беременность.

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