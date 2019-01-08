ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Знову закохалася": Астаф'єва заінтригувала фото з відпочинку на Балі

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2019 - 17:52
"Знову закохалася": Астаф'єва заінтригувала фото з відпочинку на Балі
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva

Зірка за прикладом багатьох колег полетіла в теплі краї

Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва, яка зачарувала романтичним кліпом на пісню "Зима", за прикладом багатьох інших її зіркових колег по цеху вирішила влаштувати собі канікули де-небудь біля ласкавого океану. Артистка вибрала екзотичний острів Балі в Індонезії. На своїй сторінці в Instagram Даша поділилася атмосферними фото з відпочинку, а також заінтригувала прихильників несподіваним визнанням.

Так, під однією з публікацій, на якій співачка зображена в красивому смарагдовому сарафані, вона написала: "Закохалася знову".

&quot;Знову закохалася&quot;: Астаф'єва заінтригувала фото з відпочинку на Балі

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva

Фани будують припущення, мала на увазі Астаф'єва розкішний острів Балі або ж у неї новий роман.

&quot;Знову закохалася&quot;: Астаф'єва заінтригувала фото з відпочинку на Балі

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva

Раніше Даша показала фото в тому ж вбранні, зроблене у човнів.

"Спа. Спати. Спа. Спати. Футмасас", – описала артистка свої заняття на курорті..

&quot;Знову закохалася&quot;: Астаф'єва заінтригувала фото з відпочинку на Балі

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva

Зазначимо, що на відпочинку зірка відмовилася від макіяжу і фотографувалася без косметики на обличчі, демонструючи натуральну красу.

"Так, в кого закохалася?", "Значить щаслива!", "Гарне фото", "Шо ж ти така красуня)", "Сподіваюся у нього ж?!", "Поздоровляю!) Це ж чудово що ви закохались", "А я підтримую зміну іміджу", "У кого ?)", "Хто цей щасливчик?" - цікавляться розбурхані шанувальники.

&quot;Знову закохалася&quot;: Астаф'єва заінтригувала фото з відпочинку на Балі&quot;Знову закохалася&quot;: Астаф'єва заінтригувала фото з відпочинку на Балі

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva

До речі, Астаф'єва також поділилася кількома яскравими кадрами в Instagram-stories.

&quot;Знову закохалася&quot;: Астаф'єва заінтригувала фото з відпочинку на Балі&quot;Знову закохалася&quot;: Астаф'єва заінтригувала фото з відпочинку на Балі&quot;Знову закохалася&quot;: Астаф'єва заінтригувала фото з відпочинку на Балі&quot;Знову закохалася&quot;: Астаф'єва заінтригувала фото з відпочинку на Балі

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva

Як повідомлялося раніше, Даша Астаф'єва порадувала шанувальників кадрами з нової фотосесії. Перед об'єктивом Соні Плакидюк - відомого українського фотографа - співачка постала дуже жіночною.

Також ми писали про те, що українська співачка Оля Полякова прокоментувала свій поцілунок з Дашею Астаф'євою.

Цікаві факти про Даші Астаф'євої (відео: РБК-Україна)

"Маленька мавпочка": Лобода зачарувала кумедними фото з донькою З басейну в замет: Віка з "НеАнгелів" здивувала екстремальним відпочинком
Новини України певецБалиДаша Астаф'єва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся