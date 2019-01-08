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"Опять влюбилась": Астафьева заинтриговала фото с отдыха на Бали

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2019 - 17:52
"Опять влюбилась": Астафьева заинтриговала фото с отдыха на Бали
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva

Звезда по примеру многих коллег улетела в теплые края

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая очаровала романтичным клипом на песню "Зима", по примеру многих других ее звездных коллег по цеху решила устроить себе каникулы где-нибудь у ласкового океана. Артистка выбрала экзотический остров Бали в Индонезии. На своей странице в Instagram Даша поделилась атмосферными фото с отдыха, а также заинтриговала поклонников неожиданным признанием.

Так, под одной из публикаций, на которой певица запечатлена в красивом изумрудном сарафане, она написала: "Влюбилась опять".

&quot;Опять влюбилась&quot;: Астафьева заинтриговала фото с отдыха на Бали

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva

Фаны строят догадки, имела ли в виду Астафьева роскошный остров Бали или же у нее новый роман.

&quot;Опять влюбилась&quot;: Астафьева заинтриговала фото с отдыха на Бали

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша показала фото в том же наряде, сделанное у лодок.

"Спа. Спать. Спа. Спать. Футмасас", – описала артистка свои занятия на курорте..

&quot;Опять влюбилась&quot;: Астафьева заинтриговала фото с отдыха на Бали

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva

Отметим, что на отдыхе звезда отказалась от макияжа и фотографировалась без косметики на лице, демонстрируя натуральную красоту.

"Да, в кого влюбилась?", "Значит счастливая!", "Красивое фото", "Шо ж ти така красотка)", "Надеюсь в него же?!", "Поздоровляю!) Це ж чудово що ви закохались", "А я поддерживаю смену имиджа", "В кого ?)", "Кто этот счастливчик?" - интересуются взбудораженные поклонники.

&quot;Опять влюбилась&quot;: Астафьева заинтриговала фото с отдыха на Бали

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva

К слову, Астафьева также поделилась несколькими яркими кадрами в Instagram-stories.

&quot;Опять влюбилась&quot;: Астафьева заинтриговала фото с отдыха на Бали&quot;Опять влюбилась&quot;: Астафьева заинтриговала фото с отдыха на Бали&quot;Опять влюбилась&quot;: Астафьева заинтриговала фото с отдыха на Бали&quot;Опять влюбилась&quot;: Астафьева заинтриговала фото с отдыха на Бали

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva

Как сообщалось ранее, Даша Астафьева порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии. Перед объективом Сони Плакидюк - известного украинского фотографа - певица предстала очень женственной.

Также мы писали о том, что украинская певица Оля Полякова прокомментировала свой поцелуй с Дашей Астафьевой.

Интересные факты о Даше Астафьевой (видео: РБК-Украина)

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Новости Украины певецБалиДаша Астафьева
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