Опубліковано перший рейтинг країн-учасниць Євробачення 2019

Фото: Ілюстративне фото (eurovisionworld.com)

Оцінки букмекерів ґрунтуються на попередніх результатах країн

До пісенного конкурсу Євробачення 2019 залишилося ще кілька місяців, та більшість країн ще не визначилися з конкурсантами, а перші рейтинги країн-претендентів на перемогу вже з'явилися в мережі.

Так на офіційному сайті Євробачення, яке в цьому році пройде в Ізраїлі, опубліковані перші ставки букмекерів. У списку сорок дві країни учасниці і чотири з них надали дані про виконавця, який представлятиме країну.

Скріншот: Рейтиг країн за прогнозами букмекерів на офіційному сайті Євробачення 2019 (eurovisionworld.com)

Примітно, що Україна, за даними букмекерів отримала 16 місце в рейтингу, проте це не остаточний результат і прогнози будуть змінюватися в залежності від того, якого учасника обере Україна на Національному відборі.

В лідери, за прогнозами букмекерів вийшла Росія — вона на першому місці, яка теж поки тримає інтригу і офіційно поки не оголошує ім'я свого конкурсанта. Тим не менш російські журналісти вже назвали ймовірного претендента на участь у пісенному конкурсі від РФ — це Сергій Лазарєв, який можливо захоче взяти матч-реванш за 2016 рік, коли перемога дісталася Джамалі.

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