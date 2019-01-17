Опубликован первый рейтинг стран-участниц Евровидения 2019

Фото: Иллюстративное фото (eurovisionworld.com)

Предварительные оценки букмекеров основываются на предыдущих результатах стран

До песенного конкурса Евровидение 2019 осталось еще несколько месяцев, да большинство стран еще не определились с конкурсантами, а первые рейтинги стран-претендентов на победу уже появились в сети.

Так на официальном сайте Евровидения, которое в этом году пройдет в Израиле, опубликованы первые ставки букмекеров. В списке сорок две страны участницы и четыре из них предоставили данные об исполнителе, который будет представлять страну.

Скриншот: Рейтиг стран по прогнозам букмекеров на официальном сайте Евровидения 2019 (eurovisionworld.com)

Примечательно, что Украина, по данным букмекеров получила 16 место в рейтинге, однако это не окончательный результат и прогнозы будут меняться в зависимости от того, какого участника изберет Украина на Национальном отборе.

В лидеры, по прогнозам букмекеров вышла Россия — она на первом месте, которая тоже пока держит интригу и официально пока не объявляет имя своего конкурсанта. Тем не менее российские журналисты уже назвали вероятного претендента на участие в песенном конкурсе от РФ — это Сергей Лазарев, который возможно захочет взять матч-реванш за 2016 год, когда победа досталась Джамале.

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