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Опубликован первый рейтинг стран-участниц Евровидения 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2019 - 15:30
Опубликован первый рейтинг стран-участниц Евровидения 2019
Фото: Иллюстративное фото (eurovisionworld.com)

Предварительные оценки букмекеров основываются на предыдущих результатах стран

До песенного конкурса Евровидение 2019 осталось еще несколько месяцев, да большинство стран еще не определились с конкурсантами, а первые рейтинги стран-претендентов на победу уже появились в сети.

Так на официальном сайте Евровидения, которое в этом году пройдет в Израиле, опубликованы первые ставки букмекеров. В списке сорок две страны участницы и четыре из них предоставили данные об исполнителе, который будет представлять страну.

Опубликован первый рейтинг стран-участниц Евровидения 2019Скриншот: Рейтиг стран по прогнозам букмекеров на официальном сайте Евровидения 2019 (eurovisionworld.com)

Примечательно, что Украина, по данным букмекеров получила 16 место в рейтинге, однако это не окончательный результат и прогнозы будут меняться в зависимости от того, какого участника изберет Украина на Национальном отборе.

В лидеры, по прогнозам букмекеров вышла Россия — она на первом месте, которая тоже пока держит интригу и официально пока не объявляет имя своего конкурсанта. Тем не менее российские журналисты уже назвали вероятного претендента на участие в песенном конкурсе от РФ — это Сергей Лазарев, который возможно захочет взять матч-реванш за 2016 год, когда победа досталась Джамале.

Читайте также о песнях, с которыми конкурсанты поборятся на Национальном отборе Евровидения 2019. Так, Ivan NAVI представил свою песню, которую высоко оценили слушатели.

Мы также предложили познакомиться со всеми участниками Национального отбора на Евровидении 2019.

Кроме того, стоит узнать кто такой KHAYAT и что у него общего с Вакарчуком.

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