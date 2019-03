"Вона мені замінює всіх": Дантес зворушив зізнаннями про Надю Дорофєєву

Телеведучий зізнався, що дружина для нього є кращим другом

Популярный телеведущий и блогер Владимир Дантес уже 8 лет находится в отношениях со своей любимой женой, певицей Надей Дорофеевой. Их пара – одна из самых крепких и искренних в украинском шоу-бизнесе. Шоумен с трепетом и особый душевностью говорит об известной супруге, а своим отношением и подробностями личной жизни он поделились в интервью для Oh my look, опубликованного на их странице в Instagram.

Дантес признался, что он не только муж артистки, но и ее друг, а это, по его словам, самое главное в отношениях. Кроме того, у Нади не наблюдается даже намека на "звездную болезнь". Она очень добрая и позитивная, но ей, как уверяет Владимир, порой не хватает жесткости.

"Она абсолютно не звезда в плане бытовых вещей. На улице она ходит, она выглядит по-звездному стильно, красиво. Но в ней нет той знаменитой пафосности и звездности, чтобы кому-то отказать, Надя не умеет говорить слово "нет". Иногда хочется, чтобы она была более жесткой, но она позитивная и добрая, смешная, у нее очень заразительный смех. Как в жизни, так и на сцене она очень похожа", - отметил ведущий.

Также певица очень открытая и искренняя в отношениях с мужем, она делится с ним всем, что происходит в ее жизни и обращается за советами. В свою очередь, Владимиру жена заменяет всех и сразу.

"Самое главное для меня, что спустя 8 лет она приходит и всегда рассказывает все, что происходит в ее жизни. Надя всегда делится и хорошим, и плохим, спрашивает совет. Она для меня, как и я для нее, лучший друг, человек, с которым можно и поржать круто, и поделать какие-то глупости, и любить друг друга. Она мне может заменить все остальных", - признался артист.

